Samsung Galaxy Buds Pro 2 esperado no lançamento em agosto

(Pocket-lint) - A Samsung poderia estar se preparando para atualizar seu carro-chefe com um modelo de segunda geração de fones de ouvido sem fio. O lançamento está previsto para agosto, junto com o Galaxy Z Fold 4.

A Samsung tem trabalhado com várias iterações de fones de ouvido verdadeiramente sem fio nos últimos anos. Começando devagar, o lote mais recente provou ser muito mais competitivo e digno de recomendação. Os Buds 2, Buds Live e Buds Pro têm muito a oferecer aos usuários com uma gama de características diferentes.

De acordo com rumores, a Samsung está se preparando para atualizar o Buds Pro. Se o novo modelo será chamado de Buds 2 Pro ou Buds Pro 2 ainda está para ser visto, mas achamos que o último nome é mais provável.

Atualmente não se sabe o que as mudanças implicarão, mas as fugas de informação têm dito que estão entrando em produção e que virão em três cores - Zenith White, Zenith Bora Purple, Zenith Graphite.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 (nome de marketing não claro):

Cores:

Zenith White, Zenith Bora Purple, Zenith Graphite- SnoopyTech (@_snoopytech_) 12 de junho de 2022

Há muito que poderia ser melhorado no Galaxy Buds Pro para torná-los um fone de ouvido melhor. A vida útil da bateria poderia ser melhorada e o sistema de cancelamento de ruído poderia ser muito melhor.

Há muito o que gostar no Samsung Galaxy Buds Pro: eles oferecem grande cancelamento de ruído nas chamadas, a qualidade do som é boa e a forma compacta é boa, mas o cancelamento ativo de ruído não é líder de classe.

Algumas delas vêm para caber - sempre descobrimos que mesmo com a ponta ideal do ouvido selecionada, elas não são tão seguras como, por exemplo, o Jabra Elite 85t, que ainda classificamos como alguns dos melhores fones de ouvido para cancelamento de ruído do mercado.

Galaxy Buds Pro 2 / Galaxy Buds 2 Pro (como quer que sejam chamados) entrou em produção hoje! - Max Jambor (@MaxJmb) 11 de junho de 2022

Parece que a Samsung vai ter um evento de lançamento de pára-choques em agosto de 2022. Os pombos dobráveis atualizados - o Z Fold 4 e o Z Flip 4 são esperados e há rumores sobre o lançamento do Galaxy Watch 5. Acrescente-se a isso um novo par de fones de ouvido sem fio premium e há muito pelo que se esperar.

Espera-se que o Galaxy Unpacked ocorra no dia 10 de agosto para o lançamento.

