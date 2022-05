Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou um estojo com o tema Pokemon Poke Ball para seus verdadeiros fones de ouvido sem fio Galaxy Buds.

Você pode ver o caso no site da Samsung na Coréia do Sul.Exclusivo para aquele país, é um novo case acessório apenas para aqueles que são grandes fãs da franquia Pokemon. Ele só funciona com earbuds na linha Galaxy Buds.

Segundo Gizmodo, é um estojo de edição limitada para os fones de ouvido sem fio Galaxy Buds. Não está programado para ser lançado em nenhum outro lugar. Custa 134.000 won (portanto cerca de $105 ou £84), e inclui adesivos Pokemon para colocar no próprio estojo. O Pocket-lint deve observar que há um aviso significativo sobre a caixa Poke Ball da Samsung: Não parece ser capaz de carregar os earbuds diretamente. Parece que você precisa colocar a caixa de cobrança regular para seu Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro ou Galaxy Buds Live dentro da Poke Ball.

Samsung

Tenha em mente que, em 2020, a Razer lançou uma colaboração semelhante. Introduziu fones de ouvido sem fio com fio Pikachu amarelo brilhante que eram carregados dentro de uma Poke Ball.

Escrito por Maggie Tillman.