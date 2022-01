Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca de áudio de luxo Mark Levinson está na CES 2022 em Las Vegas revelando seus produtos mais recentes, e o maior (e mais impressionante) headliner são os primeiros fones de ouvido sem fio da marca.

Eles são chamados de nº 5909 e custam quase US $ 1.000.

Mark Levinson é uma empresa de propriedade da Harman e subsidiária da Samsung. (Harman também possui AKG , JBL e Harman Kardon .) Levinson é talvez mais conhecido por seus sistemas de áudio domésticos e automotivos de ponta, então um par de fones de ouvido sem fio ultra-caros estão um pouco fora do campo esquerdo.

Eles apresentam drivers de berílio de 40 mm e desempenho de áudio de alta resolução graças ao processamento de sinal de 24 bits / 96 kHz e resposta acústica de 40 kHz.

Mark Levinson disse que funcionou "engenheiros de som de classe mundial" para sintonizar "habilmente" o nº 5909 com a "curva de Harman". Todo esse jargão audiófilo significa que você deve ouvir coisas como "a menor respiração que um artista dá" ou "uma harmonia oculta", de acordo com a empresa.

O No. 5909 suporta codecs sem fio LDAC, AAC e aptX Adaptive via Bluetooth 5.1. Eles também têm cancelamento de ruído ativo adaptativo (ANC) com três modos de isolamento de som e um recurso Ambient Aware. Mark Levinson disse que você pode esperar até 30 horas de uso com o ANC adaptável ativo e até 34 horas com o recurso desativado. Outros recursos de áudio incluem quatro microfones e um recurso Smart Wind Adaption.

Mark Levinson

Em termos de design, os fones de ouvido apresentam uma estrutura de alumínio, fones de ouvido metálicos pintados, tiara de couro, almofadas de ouvido de couro substituíveis.

Eles também vêm com um estojo de viagem rígido embalado com um cabo de carregamento USB-C, adaptador USB-C para USB-A, dois cabos USB-C para 3,5 mm, adaptador de 3,5 mm para 6,3 mm, adaptador para avião e um pano de polimento .

Se alguma dessas coisas lhe interessar, os nº 5909 estão disponíveis nas cores preto, estanho e vermelho a partir de 4 de janeiro de 2022 por US $ 999 cada.