(Pocket-lint) - Nem todo mundo quer um par de fones de ouvido sem fio caros. Para esse tipo de pessoa, a Samsung está tentando desenvolver uma solução.

A empresa, que já vende o Galaxy Buds 2 por £ 139 / $ 149, está aparentemente trabalhando em fones de ouvido sem fio acessíveis chamados Samsung Galaxy Buds Z2. Isso está de acordo com o vazador Max Jambor de AllAboutSamsung. Jambor afirmou que o Buds Z2 terá muitos dos recursos do Samsung Galaxy Buds 2, mas será muito mais barato. Por exemplo, você pode esperar resistência à poeira e à água, carregamento rápido e até cancelamento de ruído ativo.

Caso você não consiga criptografar isso:



Buds Z2

IP55

ANC

Bluetooth 5.2

7H Buds

38H Buds + Case

10Min Charging = 5H ouvindo

Cores: Preto, Branco



E o mais importante:

Cheeeeeaaaap



Praticamente o Buds Pro por menos https://t.co/iuKxQXpVMj - Max Jambor (@MaxJmb) 29 de setembro de 2021

Surpreendentemente, o cancelamento de ruído ativo, ou ANC, é um recurso premium normalmente reservado para fones de ouvido de última geração e mais caros, como o AirPods Pro. Com o Galaxy Buds 2, a Samsung disse que sua tecnologia ANC pode bloquear até 98 por cento do som ambiente, para bloquear em seu próprio mundo de áudio. Se essa capacidade pudesse de alguma forma chegar a botões baratos, bem, isso seria uma virada de jogo no espaço dos fones de ouvido, para dizer o mínimo.

Jambor disse que o Galaxy Buds Z2 da Samsung estará disponível em preto e branco quando for lançado. Mas a data exata de lançamento e o preço não foram mencionados pelo vazador, infelizmente. Dado que o Galaxy Buds 2 estreou há apenas alguns meses, a Samsung poderia esperar um pouco mais para revelar esta entrada de preço mais baixo.