(Pocket-lint) - A Samsung deve anunciar vários novos dispositivos durante seu evento Galaxy Unpacked em 11 de agosto, embora um dos vazamentos mais recentes esteja deixando muito pouco a ser dito sobre um deles, se for o caso.

O Galaxy Z Fold 3 e o Z Flip 3 vazaram extensivamente nas últimas semanas, assim como o Watch 4 e o Watch 4 Classic . O vazamento mais recente diz respeito ao Galaxy Buds 2, não apenas apresentando as cores brilhantes e ousadas que os fones de ouvido esperam vir, mas também as especificações.

De acordo com o usuário do Twitter Snoopy Tech (via MySmartPrice), o Galaxy Buds 2 terá atualizações incrementais em comparação com seus antecessores. Diz-se que eles terão Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) e um modo de ruído ambiente - como o Apple AirPods Pro - e também virão com um acabamento brilhante e em cinco cores. As cores devem ser amarelo, verde, roxo, preto e branco.

O vazamento também sugere que o Galaxy Buds 2 virá com Bluetooth 5.2, resistência IPX7 à água e poeira , e eles terão dois alto-falantes consistindo de um woofer de 11 mm e tweeter de 6,5 mm, e três microfones.

O carregamento sem fio Qi também é sugerido e a capacidade da bateria é de 61mAh por Bud e 472mAh para o case. Alega-se que o Buds 2 vai durar 18 horas com o ANC e 28 horas sem.

Por enquanto, nada é oficial, mas você poderá assistir ao evento Samsung Galaxy Unpacked ao vivo no dia 11 de agosto a partir daqui .