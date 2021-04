Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung colaborou com uma famosa marca de tênis para oferecer uma versão reformulada de um de seus produtos mais recentes. Conheça os fones de ouvido sem fio "Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Original Special Pack".

Estes são fones de ouvido de edição especial com a clássica marca Stan Smith em verde e branco. Conforme relatado pela SamMobile , eles serão lançados na Coreia do Sul em 7 de abril às 19h30, horário local. Você pode acessar o site da Kakao ou da Samsung para fazer a compra.

O pacote completo consiste no Galaxy Buds Pro, um estojo snapback Adidas Originals e um cupom para comprar tênis Adidas Stan Smith. Ao emparelhar os fones de ouvido sem fio com um smartphone Galaxy, você receberá um tema especial de tela de bloqueio do Adidas Originals - completo com ícones personalizados, mensagens e telas de chamada. Fora isso, os botões são exatamente iguais aos originais.

Em nossa análise do Galaxy Buds Pro , nós os chamamos de um ótimo conjunto de fones de ouvido sem fio. Com design compacto, com um case elegante e pequeno, os botões são fáceis de colocar no bolso e oferecem uma vida útil de bateria e opções de carregamento muito boas.

Mas a decisão sobre quais fones de ouvido comprar realmente se resume ao que você considera o fator mais importante.

O pacote especial do Galaxy Buds Pro Originals da Adidas custou KRW 279.000 na Coréia do Sul (cerca de US $ 248 ou £ 178). O case snapback é feito de plástico reciclado, enquanto os fones de ouvido Galaxy Buds Pro são feitos 20% de materiais pós-consumo.

Escrito por Maggie Tillman.