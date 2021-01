Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou seu último - e maior - fone de ouvido, o Samsung Galaxy Buds Pro. Ao contrário do design semelhante a um feijão do Galaxy Buds Live , os Pro são um pouco mais convencionais com fones de ouvido do tipo canal.

Isso significa que esses fones de ouvido vedam seus ouvidos como a maioria dos rivais, em vez de se aninharem em seus ouvidos externos, como os fones de ouvido anteriores.

O design não vai ser o principal ponto de discussão. Bem, a classificação IPX7 - o que significa que eles estão felizes com o suor ou a chuva - é uma grande vantagem, assim como o case compacto que oferece carregamento sem fio Qi. Não, são os recursos inteligentes que as pessoas vão falar.

O Samsung Galaxy Buds Pro oferece cancelamento de ruído ativo e a Samsung diz que este é seu melhor ANC, alegando bloquear 99 por cento do ruído externo.

Os fones de ouvido também oferecem som ambiente, permitindo a entrada de ruído externo quando você quiser e que podem ser usados em conjunto com ANC para uma situação do melhor dos dois mundos. O que é realmente inteligente aqui é que o modo de som ambiente pode ser ativado automaticamente quando você começa a falar.

Isso significa que você pode estar desfrutando de um silêncio maravilhoso, mas quando você pedir seu café, o som ambiente será permitido para que você possa ter essa conversa sem ter que pressionar um botão ou ajustar nada.

Os níveis de ANC podem ser ajustados de acordo com sua preferência, há cancelamento de ruído de plantão, além de proteção contra ruído do vento, portanto, devem ser silenciosos em todos os ambientes.

Há um arranjo de driver duplo dentro dos botões, com um woofer de 11 mm e tweeter de 6,5 mm para fornecer uma trilha sonora rica e completa para sua vida, e tudo gerenciado pelo aplicativo Galaxy Wearable em seu telefone.

A bateria fornecerá até 18 horas de jogo com o ANC ligado, graças a essa caixa de recarga. Não é o mais duradouro do mercado, mas este gabinete é consideravelmente mais compacto do que algumas alternativas. Ele oferecerá 1 hora de reprodução a partir de 5 minutos de carregamento.

O preço e a disponibilidade do Samsung Galaxy Buds Pro ainda não foram confirmados, mas devem estar disponíveis imediatamente.

Escrito por Chris Hall.