(Pocket-lint) - O Galaxy Buds Pro da Samsung já experimentou níveis de vazamento do Titanic nos últimos meses, e agora o pacote completo de varejo foi encontrado em uma lista do Facebook Marketplace.

Os fones de ouvido sem fio devem ser lançados oficialmente pela Samsung em 14 de janeiro, mas o último vazamento deixa muito pouco para a imaginação. A pessoa por trás da lista - que agora não está disponível, embora não esteja claro se é porque os Buds foram vendidos - afirmou ter dois pares dos novos fones de ouvido, com um à venda por US $ 180, o Twitter .

Naturalmente, não há nada muito empolgante em ver a caixa de varejo em si, mostrada abaixo, mas pelo menos parece confirmar os recursos que vazaram anteriormente. Portanto, agora sabemos que o Buds Pro realmente contará com um alto-falante bidirecional, uma classificação IPX7, bateria de 18 horas com uma única carga e cancelamento de ruído ativo.

Isso o torna um pacote que deve funcionar confortavelmente como o melhor fone de ouvido sem fio da Samsung até o momento, com o preço do Buds Pro - que deve chegar em prata, violeta e preto - também deve chegar a cerca de US $ 200 / £ 150.

Isso os tornaria mais baratos do que o AirPods Pro da Apple, e uma alternativa natural para usuários do Android, mas se eles são capazes de igualar o desempenho de seu rival, obviamente, resta saber.

E sem mais nada para vazar, realmente é uma questão de esperar que a Samsung revele o que já sabemos. Não sobrou nenhuma surpresa, realmente, mas a Samsung não precisará de nenhuma, desde que o Galaxy Buds Pro possa superar seus esforços anteriores e começar a disputar a coroa do fone de ouvido sem fio.

Escrito por Conor Allison.