Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora seja esperado que o tão falado evento de lançamento de janeiro da Samsung se concentre na nova família de telefones Samsung Galaxy S21 , devemos receber pelo menos um anúncio extra. Os verdadeiros fones de ouvido sem fio Samsung Galaxy Buds Pro também estão fortemente previstos para serem lançados em breve.

Na verdade, tão cedo que eles já foram apresentados em uma versão de pré-lançamento de um aplicativo oficial da Samsung para Android.

O usuário do Reddit gamerOmega detectou um APK do aplicativo Galaxy Buds Pro nos servidores da Samsung Galaxy Store, que revela alguns recursos interessantes. Ele também continha imagens dos novos fones de ouvido em três cores diferentes - que você pode ver no topo desta página.

Além de uma melhor tecnologia de cancelamento de ruído ativo, o Galaxy Buds Pro contará com processamento espacial de áudio 3D, que se combinará com o rastreamento da cabeça para uma experiência imersiva em fluxos relacionados.

Você precisará de um telefone de suporte, entretanto. A desmontagem do APK sugere que ele precisará ser um dispositivo Samsung executando o One UI no Android 11.

Haverá detecção de voz que abaixa o volume quando reconhece que você está conversando.

Além dos recursos, o APK revela que cada botão terá uma bateria de 61mAh, sendo que o case terá uma bateria de 472mAh dentro. Isso deve fornecer bastante energia extra para recargas múltiplas.

Esperamos que o Samsung Galaxy Buds Pro seja anunciado em 14 de janeiro de 2021, em um evento que ainda não foi confirmado.

Escrito por Rik Henderson.