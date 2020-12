Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma animação promocional vazada do suposto Samsung Galaxy Buds Pro surgiu, fornecendo uma aparência ainda mais clara dos fones de ouvido sem fio que surgiram nas imagens na semana passada.

O renomado vazador Evan Blass postou um pequeno clipe do vídeo no Voice , mostrando a variação de cor Phantom Black dos botões dentro da caixa, bem como uma visão completa de 360 graus da dupla. Se os rumores forem verdadeiros - e, neste estágio, há muitos motivos para acreditar - o Buds Pro também será lançado em violeta e prata, como mostrado abaixo.

Naturalmente, embora seja interessante obter um visual sólido dos botões wireless, que devem ser anunciados em 14 de janeiro, as especificações ainda não foram confirmadas. Com base em outros vazamentos, espera-se que eles apresentem cancelamento de ruído ativo, resistência ao suor, suporte para Bluetooth 5.1, carregamento por USB-C e, com base em um arquivamento recente da FCC, também podem ter uma bateria de 500mAh.

Então, como eles se comparam ao restante dos fones de ouvido Galaxy da Samsung? Bem, pelo novo vazamento de vídeo, o Buds Pro e o estojo de carregamento realmente se parecem com o Galaxy Buds + mais do que o Galaxy Buds Live em forma de feijão que foi lançado no início deste ano. Ainda não se sabe como eles se sentem em uso, embora agora saibamos que apresentam um design de canal intra-auricular com pontas ovais.

Seja o que for que os Buds Pro vazados tenham guardado, eles terão que oferecer uma melhoria dramática em relação aos produtos anteriores se a Samsung começar a morder a fatia da Apple no mercado de fones de ouvido sem fio.

A empresa provavelmente terá algumas surpresas guardadas para a data esperada de anúncio - contanto que não haja mais vazamentos - e avisaremos você mais quando isso acontecer.

Escrito por Conor Allison.