Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Acredita-se que a Samsung esteja trabalhando em um novo par de Galaxy Buds , chamado Galaxy Buds Pro, e como um relógio, eles agora surgiram online. O vazador Evan Blass , que tem um histórico sólido, compartilhou uma imagem dos verdadeiros fones de ouvido sem fio ainda a serem anunciados.

O próximo Galaxy Buds Pro da Samsung parece ter uma forma mais arredondada do que o Galaxy Buds e o Galaxy Buds + . Blass também publicou uma renderização da caixa dos fones de ouvido, que se parece exatamente com o diagrama de uma caixa de fones de ouvido Samsung recentemente vista nos arquivos da FCC . O case do Galaxy Buds Pro é quadrado com cantos arredondados - muito parecido com o do Galaxy Buds Live em forma de feijão da Samsung.

Espera-se que o case ofereça uma bateria de 500mAh, uma porta USB Type-C e 2,5W de carregamento. Quanto ao Galaxy Buds Pro, eles podem apresentar um design de canal intra-auricular, qualidade de áudio aprimorada, um modo ambiente atualizado, suporte para Bluetooth 5.0 com AAC, resistência ao suor, controles de toque e carregamento sem fio Qi, para citar algumas coisas. Os rumores atuais sugerem que eles podem ser revelados com o Galaxy S21.

A Samsung provavelmente irá revelar os dois em janeiro de 2021. Se isso acontecer, os fones de ouvido devem ficar ao lado do Galaxy Buds Live e do Galaxy Buds +.

Escrito por Maggie Tillman.