(Pocket-lint) - A Samsung parece estar trabalhando em um novo par de fones de ouvido sem fio chamado Galaxy Buds Pro, como evidenciado pelos novos documentos de certificação da FCC.

Na semana passada, SamMobile afirmou que novos Galaxy Buds estavam em obras com cancelamento de ruído ativo (ANC). Agora, o mesmo site detectou que os fones de ouvido receberam a certificação da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos . Tecnicamente, um novo dispositivo Samsung com o número do modelo SM-R190 recebeu a certificação, mas esse número está supostamente associado ao Galaxy Buds Pro.

Além disso, um diagrama da caixa dos fones de ouvido Galaxy Buds Pro está incluído nos documentos de certificação da FCC, revelando sua forma quadrada arredondada, que é muito parecida com a caixa do Galaxy Buds Live (foto acima). O case parece oferecer uma bateria de 500mAh, uma porta USB Type-C e 2,5W de carregamento.

Além disso, os próximos fones de ouvido sem fio Galaxy Buds Pro da Samsung são projetados para apresentar um design de canal auditivo, qualidade de áudio aprimorada, um modo ambiente atualizado, suporte para Bluetooth 5.0 com AAC, resistência ao suor, controles de toque e carregamento sem fio Qi, para cite algumas coisas.

Some tudo isso e essa certificação FCC provavelmente significa que o Galaxy Buds Pro será lançado em breve. Eles podem até ser revelados ao lado da série Galaxy S21, devido em janeiro de 2021. Eles ficarão ao lado do Galaxy Buds Live e do Galaxy Buds + .

Escrito por Maggie Tillman.