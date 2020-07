Detalhes do Samsung Galaxy Buds Live vazaram por ... Samsung

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung divulgará oficialmente seus verdadeiros fones de ouvido sem fio Galaxy Buds Live na quarta-feira, 5 de agosto, durante seu principal evento online Unpacked . No entanto, ele derramou vários grãos com antecedência através de atualizações em seus aplicativos Galaxy Buds para iOS e Android.

Acesse a página do aplicativo Samsung Galaxy Buds na App Store ou o plug-in Galaxy Buds Live para obter o aplicativo Wearable no Google Play e não apenas algumas capturas de tela que mostram claramente o logotipo e as imagens do Galaxy Buds Live, mas alguns detalhes extras no texto de descrição do aplicativo.

O Samsung Galaxy Buds Live será o primeiro da série a incluir cancelamento de ruído ativo, que é uma referência no texto e mostrado em uma das opções. Você pode ativar e desativar a funcionalidade.

Outras configurações que podem ser ajustadas também são listadas, juntamente com alguns indicadores de status:

Conectar e desconectar de um dispositivo móvel

Status da bateria dos fones de ouvido e estojo de carregamento

Configuração do equalizador

Configuração do Touchpad

Recurso avançado

Encontre meus fones de ouvido

Atualização do software Earbuds

As configurações de som ambiente são relevantes apenas para os Galaxy Buds + existentes.

Os controles do equalizador do Buds Live podem ser definidos como normal, aumento de graves, suave, dinâmico, claro e agudo.

Deveríamos descobrir mais durante o evento na quarta-feira. A menos que a Samsung queira nos fornecer mais informações com antecedência, é claro.

Escrito por Rik Henderson.