Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os fones de ouvido em forma de feijão da Samsung vazaram repetidamente e, com a expectativa da empresa lançá-los em 5 de agosto, os vazamentos naturalmente não estão parando.

Uma atualização antecipada do aplicativo complementar Galaxy Buds da Samsung confirmou quase tudo sobre os próximos fones de ouvido. Ele confirma que eles são chamados Galaxy Buds Live e que a Samsung incluiu suporte para cancelamento de ruído ativo. Lembre-se de que já vimos a superfície do Galaxy Buds Live em um vídeo de marketing vazado e, mais recentemente, através de um vídeo instrutivo encontrado no APK do Android da Samsung .

É assim que você terá que colocar seu Samsung Galaxy Buds Live (ou FEIJÃO).



Do Buds Live APK. #Samsung #GalaxyBudsLive pic.twitter.com/NKREpg8ojx - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 24 de julho de 2020

Um guia no aplicativo para os próximos fones de ouvido da Samsung chegou à tona online, revelando como os controles de toque funcionam. Aparentemente, você pode ativar o ANC ou desativá-lo por padrão, e há as opções de configuração e equalizador do Find My Earbuds. O WinFuture compartilhou mais detalhes sobre o Galaxy Buds Live - alegando que custará US $ 169 no preço dos EUA e que eles terão uma duração estimada de 4,5 horas de bateria, três microfones e drivers de 12 mm.

O site também compartilhou fotos adicionais dos fones de ouvido em Mystic Bronze, Black e White, cada um dos quais você pode ver abaixo.

1/3 WinFuture

A Samsung deve anunciar o Galaxy Buds Live em um evento não empacotado no próximo mês. Provavelmente também anunciará a linha Galaxy Note 20 e uma nova dobra.

Escrito por Maggie Tillman.