O vazamento do Samsung Galaxy Buds Live nos dá a nossa melhor aparência no Beans

A Samsung está trabalhando em um novo design para sua linha Galaxy Buds, e o vazamento mais recente nos dá a nossa melhor visão até agora dos grãos espaciais intergalácticos.

As imagens postadas pelo notável vazador Evan Blass em sua página do patreon mostram o Galaxy Buds Live em renderizações de alta resolução, e parece que veremos três acabamentos da moda diferentes: branco, ouro rosa e um cinza escuro e brilhante /Preto.

Ao contrário da atual gama Galaxy Buds , esses modelos foram modelados em um formato incomum de feijão. De fato, se as favas existissem em um universo ciborgue paralelo tecnologicamente avançado, provavelmente é assim que elas seriam.

Referências de ficção científica à parte, o Buds Live deve ser lançado em breve, provavelmente ao lado do Galaxy Note 20 em agosto. No entanto, há uma possibilidade de que eles possam lançar mais cedo se o Galaxy Watch 3 for lançado em julho, como tem sido divulgado.

Em termos de recursos, pouco se sabe sobre esses Galaxy Buds vazados. É possível que finalmente consigamos um par de Galaxy Buds com cancelamento de ruído ativo, mas isso foi tudo o que realmente foi sugerido.

Quanto ao preço, há rumores de que o preço do AirPods Pro é reduzido por uma margem saudável, oferecendo um ajuste mais natural e ergonômico do que qualquer um dos Galaxy Buds anteriores.

Com as renderizações oficiais aparecendo, isso sugere que um lançamento acontecerá em breve. Tê-los a aparecer dentro de um mês do próximo evento Unpacked da Samsung provavelmente não é uma coincidência.