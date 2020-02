Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que a Samsung anunciará o Galaxy Buds + em breve, talvez até na próxima semana, ao lado dos próximos smartphones da empresa.

Recentemente, um aplicativo para fones de ouvido ficou disponível na Apple App Store como uma prévia, conforme observado pela CNET. Para deixar claro, a Samsung ainda não anunciou o Galaxy Buds +, então este aplicativo basicamente confirma que eles existem e estão chegando em breve.

Em dezembro, surgiram evidências de que os próximos verdadeiros fones de ouvido sem fio da Samsung serão chamados Galaxy Buds +, construídos na plataforma dos Galaxy Buds de primeira geração e possivelmente adicionando cancelamento de ruído ativo (ANC). Esse pequeno trecho de informação veio do sempre confiável Evan Blass (também conhecido como @evleaks no Twitter) e claramente enquadrou o Galaxy Buds + como um concorrente do AirPods Pro.

Lembre-se de que a Apple adicionou o ANC aos AirPods com o AirPods Pro.

Evleaks também compartilhou uma comparação dos Galaxy Buds e Galaxy Buds +, completos com seus preços, especificações e recursos:

A descrição do aplicativo Galaxy Buds + realmente não detalha os fones de ouvido, embora diga que eles funcionam com o iPhone 7 e dispositivos com iOS 10 ou posterior. Relatórios anteriores sugeriram que eles poderiam funcionar por 12 horas com uma carga, o que é o dobro da duração da bateria do último modelo.

Os Galaxy Buds de primeira geração da Samsung estavam entre os fones de ouvido sem fio verdadeiros com preços mais razoáveis lançados em 2019. Eles vêm com um estojo de carregamento sem fio como padrão por um preço bem abaixo do AirPods 2 com estojo de carregamento sem fio.

Dado como o verdadeiro mercado sem fio mudou ao longo do ano passado, certamente faz sentido para a Samsung entrar no jogo do ANC.