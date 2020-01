Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Espera-se que a Samsung lance um novo par de fones de ouvido - o Galaxy Buds + - ao lado do Galaxy S20 no início do próximo mês, e é provável que eles durem muito mais, de acordo com um relatório.

De acordo com um novo relatório, os próximos verdadeiros fones de ouvido sem fio da Samsung terão melhor duração da bateria e qualidade da chamada, mas não cancelamento de ruído ativo.

Diz-se que a maior melhoria é a duração da bateria. Alega-se que o Galaxy Buds + aumentará a capacidade da bateria dos fones de ouvido de 58mAh para 85mAh, aumentando o tempo de reprodução de música para 12 horas fora do gabinete.

Com o desempenho da bateria assim, o Galaxy Buds + pode ser o fone de ouvido sem fio mais duradouro do mercado quando é lançado.

Diz-se que o design é muito semelhante ao modelo atual, mas com a adição de mais dois microfones para aumentar o cancelamento de ruído ambiente durante as chamadas de voz, o que deve melhorar a qualidade da chamada.

O SamMobile, a publicação que relata as melhorias, afirma que o Galaxy Buds + será apresentado ao lado do Galaxy S20 em 11 de fevereiro, sugerindo que ele será lançado no varejo em um prazo semelhante ao dos próximos telefones principais.

O Galaxy Buds + apareceu em boatos nos últimos meses e até apareceu em uma lista da FCC , o que sugere muito fortemente - a ponto de confirmar virtualmente - que este é um produto real.

Quando os rumores começaram, os fones de ouvido da Samsung foram mencionados em um tweet comparando o par com o AirPods Pro, que disse à maioria das pessoas que o Galaxy Buds + apresentaria ANC, mas agora parece que não é o caso.

A principal coisa sobre o Galaxy Buds foi o preço, e esperamos que isso permaneça. O primeiro par era significativamente mais barato do que os AirPods na época, e ficaríamos surpresos ao ver que aumentava para o modelo "plus" em 2020.