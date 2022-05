A Razer adicionou mais fones de ouvido Barracuda a sua linha de produtos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Razer revelou o Barracuda e o Barracuda Pro ao lado de uma atualização do Barracuda X. Estes são os chamados fones de ouvido "de rua" que a empresa afirma que lhe darão o som mais puro, o que quer que você esteja fazendo.

Em outras palavras, estes são fones de ouvido para jogos que são projetados para funcionar bem, quer você esteja jogando em casa ou fora de sua casa.

O carro-chefe desta linha é o Razer Barracuda Pro, que não apenas dispõe de drivers Triforce de 50mm, certificação THX e conectividade 2,5GHz ou Bluetooth, mas também Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo Híbrido.

A Razer diz que isto significa que os jogadores podem aproveitar ao máximo uma experiência de áudio ininterrupta que lhes permitirá mergulhar totalmente no jogo e desfrutar do som com o mínimo de interrupção.

O Barracuda Pro é interessante por outras razões também. Uma dessas razões é a dupla conectividade. Usando a tecnologia Razer SmartSwitch Dual Wireless, o fone de ouvido pode se conectar a dois dispositivos diferentes ao mesmo tempo. Assim, você pode se conectar tanto com wireless quanto com Bluetooth, o que significa que você pode jogar felizmente em seu PC com o dongle Razer HyperSpeed e depois atender uma chamada de seu telefone com facilidade.

O fone de ouvido esportiva dualmente integrado com microfones formadores de feixe de som para áudio de voz cristalino também. Assim, você será facilmente ouvido enquanto também desfruta de um som excelente.

Ao lado do fone de ouvido principal está o recém-anunciado Razer Barracuda. Este fone de ouvido oferece algumas das mesmas características do Barracuda Pro, mas sem o Hybrid ANC ou o THX Achromatic Audio Amplifier. É sem fio, mas também tem uma opção de 3,5 mm que o torna mais polivalente. Ambos os fones de ouvido reclamam 40 horas de vida útil da bateria e muitos outros destaques.

Enquanto isso, o renovado Barracuda X agora vem com 2,4GHz e Bluetooth, bem como com uma melhor duração da bateria (50 horas em comparação com 20 no fone de ouvido original).

O Barracuda Pro está disponível por £249,99 libras esterlinas, $249,99 dólares ou 289,99 euros. O Barracuda X custa £99,99, $99,99 USD ou 119,99 euros. Saiba mais sobre a linha aqui.

Escrito por Adrian Willings.