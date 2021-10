A Razer atualiza seus fones de ouvido hápticos com a linha Kraken V3

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer revelou novas versões de seus temíveis fones de ouvido Kraken, trazendo seus haptics Hypersense bastante exclusivos para a mesa, em designs atualizados que não são tão volumosos quanto outras opções.

A principal forma de obter o Hypersense até agora tem sido o Razer Nari Ultimate, um dos maiores fones de ouvido que já experimentamos, e embora as vibrações sejam surpreendentemente recompensadoras, é ótimo vê-las oferecidas por duas das três novas variantes do Kraken, por menos dinheiro e com construções menores.

O novo headset de topo é o Kraken V3 Pro , que é sem fio no PC e no PlayStation, enquanto o mais barato Kraken V3 Hypersense oferece a mesma experiência, mas com conectividade com fio. Finalmente, o Kraken V3 padrão tem o design atualizado, mas não há haptics e está conectado.

Todos os três fones de ouvido têm iluminação RBG nos fones de ouvido, que é personalizável, e todos eles foram reduzidos de forma impressionante em comparação com as gerações anteriores. Dito isso, eles ainda estão sobre a orelha para imersão total. O modelo Pro tem vários bônus, entretanto, incluindo materiais de qualidade ligeiramente superior e um microfone removível aprimorado para bate-papo em grupo.

Todos os três também têm o mesmo desempenho de som, então, se você não está preocupado com a sensação tátil, não precisa se preocupar se está perdendo a frente de som. O Kraken V3 Pro será lançado ainda este ano por $ 199,99, enquanto o V3 Hypersense e V3 estão disponíveis na Razer agora por $ 129,99 e $ 99,99, respectivamente.