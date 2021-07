Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer revelou um fone de ouvido sem fio para jogos que foi desenvolvido para ser compatível com várias plataformas, mas também sutilmente projetado para que você possa usá-lo dentro e fora de casa.

A empresa afirma que o Barracuda X Wireless é um headset para jogos verdadeiramente versátil. É um dispositivo 4 em 1 projetado para funcionar com PC, PlayStation, Nintendo Switch e Android.

Em vez de usar Bluetooth, o Barracuda X Wireless usa uma conexão USB-C sem fio de latência ultrabaixa com conveniência plug and play. Como tal, a Razer diz que é a "solução tudo-em-um perfeita para jogos multi-plataforma".

O leitor atento também notará que o Barracuda X Wireless não tem o estilo usual de outros fones de ouvido para jogos. Em vez disso, é trabalhado com linhas simples para um acabamento elegante e moderno que você ficará feliz em usar fora de casa quando estiver em movimento.

Este fone de ouvido tem uma estética semelhante aos fones de ouvido com cancelamento de ruído Razer Opus , mas ainda é projetado com os jogadores em mente. Amortecimento de espuma de memória, um design leve (250g) e outros destaques ajudam o Barracuda X Wireless a oferecer conforto durante todo o dia, com até 20 horas de vida útil da bateria para inicializar.

Resposta de frequência: 20 Hz - 20 kHz

Impedância: 32 Ω @ 1 kHz

Sensibilidade: 96dBSPL / mW @ 1KHz por HATS

Ele usa os drivers TriForce 40mm da Razer e promete "desempenho de áudio de ponta", mas sem um preço alto. Há um microfone Razer HyperClear Cardioid removível para comunicação de voz clara com seus amigos e um conector de 3,5 mm se você quiser conectar dessa forma também.

A outra boa notícia é que a Razer diz que este fone de ouvido é realmente compatível com PS5 3D Audio, então pode ser outro excelente fone de ouvido para PlayStation 5.

Você pode comprar o fone de ouvido hoje por US $ 99,99 .