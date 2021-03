Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer, um dos melhores fabricantes de periféricos de acessórios para jogos , anunciou um novo headset para jogos que é o headset mais acessível da empresa até o momento com Chroma RGB.

Chamado de Kraken V3 X, o headset para jogos possui iluminação Chroma RGB da Razer, permitindo que você personalize com mais de 16,8 milhões de cores. Ele também vem com drivers TriForce 40 mm da Razer, vistos pela primeira vez no Razer BlackShark V2, e oferece suporte a som surround 7.1 para áudio envolvente. Ele vem com um microfone HyperClear Cardioid para suprimir ruídos do ambiente e se conecta por USB.

Pesa apenas 285 ge tem um acabamento em tecido híbrido com almofadas de espuma viscoelástica e acolchoamento de tiara macio. O design com fio significa que não há bateria para recarregar, mas ainda é um fone de ouvido atraente para aqueles que querem o melhor da Razer sem ter que gastar com um modelo premium.

O Razer Kraken V3 X funciona com PCs ou PlayStation 4. Ele está disponível nos Estados Unidos a partir de 25 de março de 2021. Custa $ 69,99 na Amazon US .

Para ver como o Kraken V3 X se compara a outros fones de ouvido para jogos no mercado, consulte o guia do comprador da Pocket-lint sobre os melhores fones de ouvido para jogos para 2021. Incluímos modelos com e sem fio. Razer, é claro, aparece.

Escrito por Maggie Tillman.