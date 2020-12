Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O verdadeiro mercado de fones de ouvido sem fio não está desacelerando - a Razer está atualizando sua oferta no mercado com o recém-lançado Hammerhead, uma nova atualização "Pro" para os fones de ouvido existentes com o mesmo nome.

Desta vez, porém, é adicionado algumas melhorias reveladoras, incluindo cancelamento de ruído ativo (ANC) e alguma certificação de áudio robusta da THX que promete um som poderoso e estridente.

Portanto, as versões Pro têm um pouco mais de impacto, mas são as mesmas em muitas outras maneiras - os fones de ouvido parecem muito semelhantes fora da parte interna do ouvido e apresentam a mesma gama de controles de toque e a capacidade de se conectar ao seu assistente de voz.

O design da haste semelhante aos AirPods significa que eles são uma escolha sólida para fazer chamadas, e o fato de eles virem com pontas de espuma Comply como padrão significa que você pode esperar uma vedação firme e confortável no ouvido antes mesmo do ANC entrar em ação, é sempre bem-vindo do nosso lado.

A resistência à água IPX4 significa que eles também são seguros para se exercitar, com proteção contra suor e respingos. O case de carregamento, entretanto, permite que você tenha um total de cerca de 20 horas de bateria, embora 4 horas de uso real para os fones de ouvido por carga não seja a melhor exibição no mercado de longe.

A Razer também destacou que as configurações personalizadas de Bluetooth dos fones de ouvido devem fornecer uma resposta de latência realmente baixa quando você está ouvindo, o que torna os fones de ouvido úteis para jogadores móveis. Os jogadores de console não estarão realmente trabalhando, já que os fones de ouvido não serão nativamente conectados a eles.

O Hammerhead Pro pode ser adquirido a partir de agora direto da Razer , por $ 199 ou € 209,99, colocando-os em competição com algumas outras opções seriamente impressionantes.

Escrito por Max Freeman-Mills.