O que é THX Spatial Audio, como funciona e quais jogos o suportam?

(Pocket-lint) - O aplicativo THX Spatial Audio foi projetado para melhorar o áudio de qualquer fone de ouvido ou headset para jogos, adicionando uma percepção espacial aprimorada aos seus jogos.

Muito parecido com o Dolby Atmos para jogos , o THX Spatial Audio é uma compra adicional para jogadores que adiciona ajustes de nível de software ao seu áudio para adicionar "um cenário de áudio de 360 graus realista e envolvente".

Na prática, isso significa que você obtém um som mais preciso e rico que permite ouvir os passos dos inimigos, a posição de seus companheiros de equipe ou apenas se perder no mundo do jogo ao seu redor.

O aplicativo THX Spatial Audio foi projetado para fornecer som surround 7.1 avançado aos seus ouvidos para oferecer "precisão de posição exata" enquanto você joga.

A promessa aqui é maior imersão e precisão de áudio superior para ouvir os passos do inimigo se aproximando e perceber ameaças próximas antes que se tornem um problema. Perfeito para quem precisa de vantagem em um jogo de tiro em primeira pessoa ou Battle Royale .

Como é que isso funciona? Bem, você precisa baixar o aplicativo THX Spatial Audio e usá-lo com seus fones de ouvido ou headset para jogos favoritos .

Como você pode esperar, o aplicativo funciona melhor com fones de ouvido Razer (THX é propriedade da Razer). Existem perfis de aplicativos específicos projetados para funcionar com fones de ouvido Razer populares, incluindo o Razer BlackShark V2, o Razer Kraken Tournament Edition, o Razer Kraken Ultimate, o Razer Nari Essential, o Razer Nari e o Razer Nari Ultimate. Mas também funcionará com engrenagens não Razer.

O THX Spatial Audio funciona com fones de ouvido de 3,5 mm, fones de ouvido Bluetooth e USB também.

Como o Dolby Atmos, o THX Spatial Audio funciona melhor quando os desenvolvedores de jogos integram a compatibilidade aos jogos. Quando certificada pelos desenvolvedores de jogos, a THX Spatial Audio afirma permitir que os jogadores "apreciem seus jogos da maneira que eles realmente deveriam soar".

Embora o THX Spatial Audio funcione tecnicamente com todos os jogos e ofereça som sintonizado THX e áudio 7.1 até mesmo para fones de ouvido estéreo, você terá a melhor experiência jogando jogos certificados.

A lista de jogos certificados pela THX Spatial Audio atualmente inclui:

O primeiro passo para experimentar o THX Spatial Audio é fazer o download . Você pode baixar o aplicativo e instalá-lo em seu PC para testá-lo por 15 dias ou comprá-lo por US $ 19,99.

Depois de fazer o download, você passará pelo processo de instalação e fará o login no aplicativo usando sua ID Razer .

Em seguida, o aplicativo informa que, para usar o THX Spatial Audio, você precisará defini-lo como seu dispositivo de reprodução de áudio padrão nas configurações de som do Windows.

No aplicativo, basta selecionar o dispositivo de saída como o fone de ouvido ou fones de ouvido que você está usando. Você pode então escolher entre vários modos de espatilização e EQ, bem como ajustar o reforço de graves, normalização de som e clareza de voz. O THX Spatial Audio também permite que você ajuste a calibração para ajustar o áudio espacial se você sentir que ele está ligeiramente errado.

Feito isso, inicialize seu jogo favorito e divirta-se!

