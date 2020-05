Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Razer é mais conhecida por seus laptops e acessórios para jogos, mas agora está lançando fones de ouvido com cancelamento de ruído .

Chamadas de Opus , são latas sem fio comuns que competem com fones de ouvido da Bose, Sony e outros. Eles custam US $ 200 nos EUA (cerca de £ 190).

Com os fones de ouvido, você pode personalizar perfis de som em um aplicativo complementar ou pode usar a configuração THX padrão. Os fones de ouvido Opus são certificados pela THX, o que aparentemente significa que eles oferecem uma "faixa de frequência e resposta capazes de fornecer vocais nítidos e detalhados e graves profundos e impactantes com distorção zero em volumes altos", de acordo com a THX, da Razer. .

Entretanto, não são fones de ouvido com som surround. Eles são ideais para ouvir músicas casuais e têm uma duração de bateria de até 25 horas, o que é quase a média para esses tipos de fones de ouvido de tamanho normal. O Opus também pode pausar automaticamente sua música quando você as tira dos ouvidos e retomar a reprodução quando você as coloca novamente. Eles também têm suporte para o codec de streaming AptX.

O Opus carrega através de USB-C e vem com uma maleta de transporte e um cabo, caso você prefira se conectar. Os fones de ouvido possuem controles físicos (sem toque), incluindo um botão que você pode pressionar para permitir o som ambiente no mundo exterior. Quanto ao recurso de cancelamento de ruído, a Razer descreveu a tecnologia como "cancelamento de ruído ativo híbrido", apoiado por quatro microfones ANC dedicados nas latas.

Adicione tudo isso, e isso é para a maioria dos consumidores que desejam fones de ouvido sem fio que permitem ouvir música e manter uma conversa.