BARCELONA (Pocket-lint) - A Qualcomm anunciou as mais recentes adições ao seu portfólio Snapdragon Sound com as plataformas de som S5 e S3.

O novo hardware foi projetado para aumentar o desempenho de dispositivos de áudio sem fio, aumentando a qualidade e reduzindo a latência para oferecer uma experiência de som mais premium.

Embora a Qualcomm seja bem conhecida por seu trabalho alimentando dispositivos móveis e conduzindo 5G, por exemplo, muitas vezes é esquecido que a empresa também oferece conectividade para outros dispositivos sem fio, incluindo fones de ouvido.

Movendo-se para uma convenção de nomenclatura simplificada, o novo hardware suportará áudio com qualidade de CD - 16 bits 44,1kHz - sem fio, para que os usuários aproveitem a maior disponibilidade de música de alta resolução de serviços como Tidal, Apple Music ou Amazon Music. Isso pode aproveitar o codec aptX Lossless anunciado em 2021 .

A Qualcomm diz que também suportará áudio de 24 bits e 96kHz sem fio, aumentando a qualidade.

O aumento da qualidade do áudio é algo que vem crescendo nos últimos anos, pois a largura de banda se beneficia de conexões 4G e 5G mais rápidas significa que os clientes móveis não precisam se preocupar tanto em manter o uso de dados baixo, em vez disso, desfrutam de um melhor desempenho de streaming.

Reduzir a latência e aumentar a captura de microfone torna as conversas mais naturais, enquanto as plataformas Snapdragon mais recentes também suportam gravação estéreo sem fio por meio de microfones em fones de ouvido, adicionando novamente outro caminho para captura de áudio aprimorada.

Embora seja improvável que você veja algo rotulado como Qualcomm Snapdragon S5 Sound Platform, você pode encontrar a marca Snapdragon Sound que a Qualcomm está usando como um termo abrangente para suas soluções de áudio.

Empresas como Master & Dynamic , Audio-Technica, Jabra e Cambridge Audio fazem uso do hardware da Qualcomm em dispositivos de áudio para proporcionar uma experiência de som excelente.

A Qualcomm diz que seu hardware mais recente é 20% menor no consumo de energia, enquanto oferece uma latência 25% menor.

Escrito por Chris Hall.