O que é Qualcomm aptX Lossless?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm desenvolveu o que afirma ser o primeiro codec de áudio verdadeiramente sem perdas capaz de streaming de música bit a bit por Bluetooth.

Chegando a dispositivos com uma nova versão da tecnologia Snapdragon Sound em 2022, ele permite que música com qualidade de CD seja ouvida sem fio em fones de ouvido intra e auriculares compatíveis.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre aptX Lossless e por que ele difere de outras tecnologias aptX.

Qualcomm aptX Lossless é a primeira tecnologia de áudio verdadeiramente sem perdas capaz de transmitir faixas de qualidade de CD bit a bit por Bluetooth.

Ele enviará áudio de 16 bits a 44,1 kHz para fones de ouvido compatíveis, literalmente, sem perda de reprodução audível. Isso ocorre por meio da otimização da "conectividade sem fio central e tecnologias de áudio".

O novo aptX Lossless fará parte do conjunto de tecnologias aptX Adaptive e fará parte da tecnologia abrangente Snapdragon Sound da Qualcomm.

Isso significa que ele pode ser ativado quando as condições sem fio (RF) estão no seu melhor, transmitindo 1Mbps por Bluetooth. No entanto, se a conexão enfraquecer por qualquer motivo, o aptX Adaptive pode então mudar a qualidade do stream para, no mínimo, 140 kbps. Isso garantirá que você continuará a ouvir sua música (ou podcast, audiolivro, etc.) na melhor qualidade possível, embora não sem perdas nesse ponto.

Os melhores fones de ouvido Lightning 2021 para o seu iPhone ou iPad Por Dan Grabham · 6 Setembro 2021

O codec aptX Lossless da Qualcomm exigirá dispositivos com o hardware Snapdragon Sound correto, tanto na fonte quanto para recepção. Não há fones de ouvido disponíveis que sejam compatíveis, pois eles precisarão incluir novos chips com a mais recente tecnologia Snapdragon Sound. Aqueles com Snapdragon Sound já não serão atualizáveis, entendemos.

Você pode ficar confuso ao pensar que a Qualcomm já tem um codec de áudio de alta resolução no aptX HD . Na verdade, ele pode transmitir áudio em uma resolução mais alta do que o aptX Lossless - até 24 bits 48kHz. No entanto, isso não é transmitido sem perdas, o áudio é compactado.

A maior taxa de bits possível através do aptX HD é 576kbps, enquanto o aptX Lossless pode transmitir a 1Mbps.

O outro benefício do aptX Lossless é que ele pode realmente atingir 24 bits 96kHz se você ficar feliz em tolerar áudio com perdas, portanto, é adaptável. Você poderá alternar entre os modos, dependendo de sua preferência.

Ficamos muito impressionados com a qualidade de áudio alcançada por meio do aptX HD nos testes. Ainda não testamos o aptX Lossless.

Existem outras tecnologias aptX também, incluindo aptX Low Latency, mas isso para menos lag (para jogos, etc) do que a qualidade de áudio em si.

Atualmente, nenhum fone de ouvido ou fone de ouvido oferece suporte ao novo codec. Eles estarão disponíveis a partir do início de 2022, com verdadeiros fones de ouvido sem fio e outros fones de ouvido que precisam suportar uma nova versão do hardware Snapdragon Sound da Qualcomm para serem compatíveis.

Infelizmente, não é provável que a Apple adote o aptX Lossless para futuros iPhones ou AirPods. Não é impossível não ter suportado qualquer outra forma de tecnologia de áudio aptX até o momento.

Com toda a probabilidade, a Apple desenvolverá sua própria tecnologia para transmitir áudio sem perdas por Bluetooth, mas ainda não ouvimos falar de nada no pipeline.