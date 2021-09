Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm anunciou uma variante de seu codec sem fio aptX que pode finalmente fornecer áudio com qualidade de CD de 16 bits a 44,1 kHz por meio de Bluetooth. No entanto, há um problema - você precisará de dispositivos com o hardware correto interno.

Chamado aptX Lossless, o codec utiliza tecnologias adaptativas aptX para permitir que um stream atinja 1Mbit / s por Bluetooth - isso permite que o áudio "sem perdas" seja transmitido e recebido sem fio, desde que as condições de RF sejam adequadas (ou seja, telefone e os fones de ouvido estão próximos e não há muitos sinais conflitantes).

O resultado é que o arquivo de áudio recebido e reproduzido por meio de fones de ouvido (ou sistema de alto-falantes) compatíveis será idêntico ao enviado. Não haverá compressão de nota, nem haverá qualquer desvio audível da fonte.

Esta é a primeira vez no Bluetooth. Mesmo usando as tecnologias aptX da Qualcomm existentes, sempre houve uma perda de definição de áudio em algum lugar - embora seja uma perda fracionária em alguns casos.

O problema é que aptX Lossless só funcionará em dispositivos construídos para incorporar a nova tecnologia de som Snapdragon. Isso significa que relativamente poucos dispositivos atuais serão compatíveis - especialmente quando se trata de fones de ouvido.

A Qualcomm disse ao Pocket-lint que os fones de ouvido e protetores de ouvido devem começar a "aparecer" em 2022.