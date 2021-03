Qualcomm Snapdragon Sound promete melhor qualidade de áudio entre telefones e fones de ouvido compatíveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Qualcomm lançou o Snapdragon Sound - uma iniciativa que pretende ser uma referência para áudio HD de 96 kHz de até 24 bits.

Essencialmente, o Snapdragon Sound garante um certo nível de qualidade de áudio HD entre telefones e fones de ouvido compatíveis com baixa latência e chamadas de voz de alta qualidade também.

Claro, esses telefones e fones de ouvido precisam usar hardware Qualcomm interno e apenas as plataformas de telefone Snapdragon da série 800 mais recentes são suportadas. Os fones de ouvido também precisam usar um dos chipsets QCC514x, QCC515x e QCC3056 no momento.

Portanto, sim, o Snapdragon Sound é construído com base no Bluetooth e, sim, será reservado apenas para dispositivos Android baseados na Qualcomm.

Embora os consumidores vejam o Snapdragon Sound como um rótulo nas caixas, é provável que muitos consumidores não saibam se estão experimentando a tecnologia ou não.

Áudio de alta qualidade deve ser um campo de batalha importante nos próximos anos, portanto, a iniciativa é oportuna. O Spotify anunciou recentemente que apresentará uma camada HiFi no final de 2021.

A Qualcomm disse que Xiaomi e Audio-Technica são os primeiros clientes da tecnologia e, embora a Qualcomm não tenha confirmado isso, o recente Xiaomi Mi 11 se enquadra na categoria de compatibilidade, pois usa a nova plataforma Snapdragon 888 . Parece que receberemos novos fones de ouvido da Xiaomi e da Audio-Technica, provavelmente no meio do ano.

Os chipsets da Qualcomm também aparecem em fones de ouvido da Bose, Sennheiser, Anker, Jabra e outros e, portanto, é provável que sejam amplamente adotados.

A questão é: as pessoas se importam o suficiente para investir em áudio de alta qualidade? O chefe de voz, música e vestíveis da Qualcomm, James Chapman, compreensivelmente pensa assim: "Achamos que as pessoas realmente querem áudio de alta definição por uma série de razões. Em primeiro lugar, elas realmente dependem de fones de ouvido sem fio de verdade.

"Não é mais verdade que alguém teria, por exemplo, um fone de ouvido com fio de última geração, apenas porque deseja ouvir boa música. As pessoas estão comprando verdadeiros fones de ouvido sem fio e esperam que proporcionem uma ótima experiência de áudio, o que quer que estejam fazendo, onde quer que estejam.

"Também estamos vendo um aumento particularmente forte no streaming de música HD, [houve] uma série de anúncios recentemente."

A Qualcomm se associou à Amazon Music HD para este lançamento - o serviço atualmente tem mais de 70 milhões de faixas em HD. Chapman novamente: "Temos a sorte de recebê-los e conversar conosco. Eles são extremamente apaixonados por música de qualidade HD e estão vendo um envolvimento real e uma maior aceitação de seus consumidores quando começam a transmitir em HD.

Chapman sugere que todo o motivo pelo qual tínhamos streams de baixa qualidade era "estávamos lutando com o tamanho do armazenamento, estávamos lutando para diminuir o tamanho e as taxas. Isso não é mais um problema".

Escrito por Dan Grabham.