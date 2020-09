Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já comprou fones de ouvido sem fio e ficou desapontado com a tecnologia de cancelamento de ruído disponível? A Qualcomm está aqui para tentar consertar isso, com a introdução do Adaptive ANC, ou Adaptive Active Noise Canceling (ou mesmo AANC - como suspeitamos que será conhecido).

Primeiro, um pequeno detalhe sobre o ANC. O aspecto ativo desta tecnologia de cancelamento de ruído é baseado em microfones que ouvem o áudio ambiente circundante para neutralizar esse ruído (ele efetivamente reverte o sinal - já que a colisão de sons idênticos resulta em silenciar o ruído que você não quer ouvir ) O ANC requer energia e não está totalmente relacionado ao ajuste.

No entanto, o ajuste é essencial para qualquer fone de ouvido. E com o aumento da proeminência nas orelhas sem fio nos últimos anos, muitos mais de nós estão usando botões enterrados em nossos canais auditivos. Pessoas diferentes têm ouvidos diferentes, fones de ouvido diferentes têm designs e pontas de silicone diferentes, portanto, experiências de adaptação diferentes.

É aqui que o AANC entra em jogo. Mesmo com um ajuste inadequado, a tecnologia de áudio é capaz de se adaptar ao que é apresentado, fornecendo um cancelamento de ruído ativo aprimorado que continua a se adaptar - mesmo que não seja um ajuste super apertado.

Como essa tecnologia estará disponível em dispositivos que usam o silício QCC5141 da Qualcomm - que já está no mercado, conforme anunciado em março de 2020 - suspeitamos (embora não seja confirmado, apesar de nossa consulta à empresa) isso significa que o AANC estará disponível para uma ampla gama de fones de ouvido atuais.

Este é o anúncio da Qualcomm para lançar o IFA 2020 , então vamos atualizar esta notícia com qualquer comentário adicional que surgir no programa.

Escrito por Mike Lowe.