Os verdadeiros fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído estão prestes a ficar muito mais baratos

Algumas boas notícias nesses dias de loucura - fones de ouvido com cancelamento de ruído estão prestes a ficar melhores e mais baratos.

Isso se deve aos novos chips Bluetooth da Qualcomm que significam que a verdadeira tecnologia sem fio e o cancelamento de ruído ativo (ANC) podem chegar aos fones de ouvido a um custo muito menor. Os fones de ouvido sem fio verdadeiros caíram de custo nos últimos anos, com alguns modelos não-ANC em torno da marca de US $ 99 / £ 99.

Os novos chips Qualcomm possuem o cancelamento ativo de ruído (Hybrid ANC) e suporte a assistente de voz (geralmente Google Assistant) - até agora, recursos como esses foram encontrados apenas em fones de ouvido mais caros.

Os novos chips suportam a tecnologia TrueWireless Mirroring da Qualcomm, que basicamente significa que um dos botões faz o trabalho duro em termos de manutenção da conexão com o telefone ou outros dispositivos Bluetooth, enquanto o outro botão simplesmente reflete esse som.

Se você retirar o fone de ouvido conectado, a conexão será trocada. Isso removerá o problema com alguns botões aparecendo como dois dispositivos Bluetooth.

A Qualcomm acrescenta que a ativação do ANC com os novos chips terá um impacto mínimo na vida útil da bateria, o que significa que a vida útil da bateria é estendida ao longo da maioria dos voos internacionais (não que estejamos fazendo muitos vôos no momento!) Ou um dia inteiro em o escritório. Baseados em uma bateria de 65mAh, os novos chips devem fornecer cerca de 13 horas de tempo de reprodução.