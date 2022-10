Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Prime Early Access Sales está em andamento com acordos sobre uma gama completa de dispositivos - incluindo alguns fones de ouvido tentadores.

Estes verdadeiros fones de ouvido sem fio da Sony nos impressionaram quando os revimos, oferecendo muitas das funções que você encontrará nos modelos top Sony, mas a uma fração do preço. Com as vendas do Prime, os Sony LinkBuds S são agora ainda mais baratos - e um grande conjunto de fones de ouvido também.

Sony LinkBuds S - economize £80 Oferecendo muitas das habilidades dos fones de ouvido superiores da Sony, os LinkBuds S oferecem grande cancelamento de ruído e desempenho sonoro. Agora eles custam apenas £99,99. Ver oferta

Sony LinkBuds S - economize $71 Com cancelamento ativo de ruído e um ótimo design compacto, os LinkBuds S são confortáveis e eficazes. Agora eles também são reduzidos para $128,00. Ver oferta

Os Sony LinkBuds S oferecem uma ampla gama de habilidades através do aplicativo Sony Headphone em seu telefone, suportando música em alta resolução através do LDAC, eles também oferecem algumas das habilidades de cancelamento ativo de ruído pelas quais a linha 1000X da Sony é famosa. Isso faz com que estes sejam ótimos para o uso no trajeto, mantendo o ruído externo ao mínimo.

Eles também são inteligentes, suportando o Google Assistant ou Alexa, ao mesmo tempo em que oferecem grande redução de ruído nas chamadas. Eles também têm uma classificação IPX4 para manter a água fora, enquanto eles têm 6 horas de vida útil da bateria - com 20 horas fornecidas pela caixa.

Escrito por Chris Hall.