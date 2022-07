Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Este Prime Day um de nossos fones de ouvido para jogos sem fio preferidos é fortemente descontado a um preço altamente atrativo.

Este é o carro-chefe atual da Astro e é um fone de ouvido premium com características a condizer. Essas características incluem 2,4Ghz sem fio, um cais de carga conveniente, almofadas de ouvido fantasticamente confortáveis e muito mais. Com Dolby Audio e opções de entrada e saída tanto ótica como de 3,5mm, é realmente uma ótima opção para jogadores de PC e usuários de console também.

Tudo isso, porém, tem um preço. Normalmente, o Astro A50 sem fio lhe dará um regozijo de £299. Este Prime Day, no entanto, teve um preço de 116 libras esterlinas.

Se o Astro A50 ainda é um pouco rico demais para seu sangue, então não se preocupe, pois existem outros acordos sobre os produtos Astro Gaming que valem a pena ver também. Você pode ver toda a gama tanto nos EUA quanto no Reino Unido aqui:

Os acordos incluem ofertas no Astro A40 com fio e no já acessível A20 também.

Escrito por Adrian Willings.