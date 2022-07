Grande economia no Beats Studio 3 sem fio neste primeiro dia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quase toda vez que um grande evento de compras aparece, você encontrará o Beats Studio 3 Wireless dentro e entre os descontos. Prime Day 2022 não é diferente, e agora você pode encontrar os fones de ouvido Beats top of the line disponíveis a um ótimo preço.

Quer você esteja nos EUA ou no Reino Unido, você encontrará os Beats com cerca de 50% de desconto em seu preço total e original. É claro que não está a esse preço há algum tempo, agora que é mais antigo, mas isso não significa que o negócio do Studio 3 não seja um bom negócio. Ainda é um preço muito bom para um ótimo par de fones de ouvido diários.

Beats Studio 3 - economize £150 O Beats Studio 3 foi o primeiro par de orelhas de abafamento de ruídos da empresa. Agora só faltavam £149. Ver oferta

O Beats Studio 3 foi lançado há bastante tempo em termos eletrônicos de consumo, mas foi o primeiro par de fones de ouvido que cancelam o ruído da empresa, e entre os primeiros a vir equipados com o chip W1 para facilitar o emparelhamento de dispositivos Apple.

O que o tornou especial foi - ao contrário de outros fones de ouvido ANC na época - ele processa o cancelamento de ruído em tempo real, adaptando o som e o nível de cancelamento de ruído dependendo do som ao seu redor.

Além disso, mesmo agora, em 2022, as 25+ horas de vida útil da bateria são muito fortes e proporcionam um par de latas muito confortável e de grande som. A este preço baixo, elas definitivamente merecem ser examinadas.

Escrito por Cam Bunton.