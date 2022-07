Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Prime Day está oficialmente aqui, e isso significa grandes descontos em muitas das tecnologias mais amadas, incluindo marcas populares. Para não ser superada por seus concorrentes, a Bose baixou os preços de seus excelentes Fones de Ouvido Canceladores de Ruído 700 e Fones de Ouvido QuietComfort.

Ambos os produtos têm pontuado muito bem nas críticas, e com os consumidores, oferecendo um som fantástico e grande cancelamento de ruído em um design atraente. Particularmente o NC 700.

Bose NC 700 - economizar 50% Até a metade de seu preço original, os super Noise Cancelling Headphones 700 da Bose são agora apenas £175. Ver oferta

Os fones de ouvido Bose Noise Cancelling Headphones 700 eram de £259 tão recentemente quanto ontem, o que em si mesmo foi um desconto decente em seu preço original de £349. Agora que é o Prime Day, eles estão a um preço muito competitivo.

Ao contrário do QC45, os NC 700 não se dobram em um formato compacto para viagens, mas o design exagerado, estilo e conforto são sublimes, assim como o som e o cancelamento de ruídos.

Assim como seu irmão que fala demais, o cancelamento do som e do barulho dos botões de ouvido do carro-chefe da Bose são fantásticos. O design é um pouco pouco pouco convencional, mas o formato cônico das pontas significa que elas são muito confortáveis de usar e não resultam em uma sensação de pressão. Além disso, as 'asas' as mantêm seguras em seus ouvidos.

No início desta semana, o preço foi de £232, tornando este um dos descontos mais acentuados do Prime Day até agora. Com quase £100 de desconto desde segunda-feira, eles são um roubo.

Escrito por Cam Bunton.