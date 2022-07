Sony WH-1000XM4 até apenas £209 nas vendas do Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Com a Sony tendo lançado recentemente seu último WH-1000XM5 com um redesenho radical, era previsível que a geração anterior WH-1000XM4 seria descontada ainda mais do que já havia sido durante o Prime Day.

O modelo anterior - a versão possivelmente mais conveniente que se dobra para facilitar o transporte - está agora disponível por apenas £209 no Reino Unido, caindo £70 desde ontem, representando um desconto de 40% sobre o preço total de varejo original. É um grande negócio, seja qual for a maneira como você olha para ele.

Mesmo agora que são mais antigos, o WH-1000XM4 é um dos melhores pares de fones de ouvido atualmente disponíveis, são latas ANC que soam fantásticas, e oferecem cancelamento avançado de ruído.

Com 30 horas de duração da bateria, elas podem durar o dia todo e depois algumas, além disso, você pode ativar o Amazon Alexa ou o Google Assistant nelas para facilitar o acesso inteligente do assistente e os alertas de notificação, direto em seus ouvidos.

O WH-1000XM4 pode emparelhar com dois dispositivos ao mesmo tempo, e possui uma função Fale para Falar que detecta quando você está falando, reduz seu volume de música e, em seguida, aumenta-o novamente quando você estiver pronto.

Você poderia fazer muito pior do que pegar um par de WH-1000XM4s de £209 neste Prime Day se você estiver no mercado de fones de ouvido de alto nível a um bom preço.

Escrito por Cam Bunton.