Os excelentes fones de ouvido G Pro X da Logitech recebem ofertas de Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Logitech fabrica alguns de nossos fones de ouvido preferidos, e sua linha G Pro X é particularmente alta em nossas estimativas, com níveis de som e conforto impressionantes.

No momento exato para a entrada nas negociações do Prime Day da Amazon, você pode conseguir descontos realmente impressionantes tanto nas versões com e sem fio dos fones de ouvido no Reino Unido, quanto no modelo sem fio nos EUA.

Para aqueles de nós no Reino Unido, o carro-chefe é o G Pro X Wireless, que tem ótima qualidade de construção e soa tão bom ou melhor do que fones de ouvido que são significativamente mais caros, mesmo quando está a preço total.

Logitech G PRO X Wireless - economize £70 Neste momento, o fone de ouvido está com 32% de desconto, baixando-o para £149,00 e tornando-o ainda mais valioso do que é normalmente se você quiser jogar sem fio no PC ou PS4/5. Ver oferta

Você pode, compreensivelmente, não se importar muito com o jogo sem fio e querer se concentrar na acessibilidade de preços, o que torna a versão com fio do fone de ouvido uma ótima opção. Ele funcionará com qualquer coisa que tenha uma porta de áudio de 3,5mm, praticamente, e soa da mesma forma que seu irmão sem fio.

Se você está nos EUA, a melhor oferta está na versão sem fio por enquanto, como você pode ver abaixo.

Escrito por Max Freeman-Mills.