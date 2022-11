Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Normalmente você não associa a marca Philips aos jogos, mas isso pode mudar logo após o lançamento do fone de ouvido Philips TAG5106.

Fabricados sob licença pela MMD, que também é parceira da marca para monitores Philips, os fones de ouvido para jogos suportam tanto a tecnologia sem fio de 2,4GHz (com um dongle USB incluído) quanto Bluetooth. Isso significa que eles podem funcionar de forma tão eficiente com um dispositivo móvel como um PC ou PlayStation, com a capacidade de alternar entre os padrões usando um único botão.

Há um driver de ímã dinâmico de neodímio de 50 mm em cada orelha e um microfone com barra que cancela o ruído que pode ser destacado, para que você possa usá-los quando estiver viajando também. O fone de ouvido tem um design de costas fechadas.

Além do suporte sem fio, você também pode conectar o fone de ouvido a qualquer dispositivo (como um Controlador sem fio Xbox) através de um conector de 3,5 mm e inclui um cabo de 1,5 m...

O fone de ouvido suporta fone de ouvido DTS:X 2.0 para som surround virtual 7.1 e vem com uma duração de bateria de até 45 horas. A iluminação LED em cada orelha é fornecida para estilo, enquanto os copos têm um visual angular distinto.

O headset para jogos TAG5106 da Philips está disponível agora, com preço de £74,99 no Reino Unido, estamos atualmente aguardando informações do varejista e preços europeus.

Escrito por Rik Henderson.