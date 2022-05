Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Wings for Life Global Run é uma corrida beneficente única que visa desafiar os participantes, ao mesmo tempo em que levanta dinheiro para pesquisas sobre lesões da medula espinhal.

O que diferencia este evento de outras corridas é que você pode realizá-lo virtualmente. Enquanto há corridas em locais ao redor do mundo, há também a "corrida de aplicativos", permitindo que qualquer pessoa, de qualquer habilidade ou habilidade, em qualquer lugar, possa participar.

Isso incentiva uma enorme diversidade, uma ampla participação e o elemento adicional de usar a tecnologia para conduzir a corrida ao longo do evento.

Nós colocamos um par de fones de ouvido Philips A7306, amarramos nossos sapatos de corrida e corremos um trecho do rio Tâmisa em Surrey para ter uma idéia em primeira mão da ação.

O aplicativo Wings for Life impulsiona a experiência e cerca de 30 minutos antes do início da corrida, ele ressuscita, começando os comentários como se você estivesse em qualquer grande corrida. Anúncios, entrevistas - há até mesmo um aquecimento para se levar adiante.

Como você precisa correr com seu telefone, é por isso que um bom conjunto de fones de ouvido de corrida é importante. Escolhemos o Philips A7306, da linha Philips Go. Este é um conjunto de fones de ouvido esportivos verdadeiramente sem fio, por isso não há preocupação em conectar - basta conectar, enfiar o telefone no bolso e sair.

Antes de começarmos a corrida, verificamos todo o nosso kit. É sempre bom correr em equipamento que você treinou para que não haja surpresa no dia da corrida.

Isso também inclui a tecnologia. O Philips A7306 vem com uma escolha de três dicas diferentes para ajudá-lo a obter o ajuste correto, ao mesmo tempo em que oferece uma gama de cores e desenhos de ganchos de orelha.

Estes elementos - as pontas e os ganchos - ajudam o Philips A7306 a se sentir seguro. Mais uma vez, é menos uma coisa para se preocupar: eles não vão cair de suas orelhas quando você estiver correndo.

Era um dia ensolarado no Reino Unido em dia de corrida, uma ótima temperatura para correr, mas quente o suficiente para em breve suar.

Wings for Life permite escolher a rota, então decidimos correr ao longo das margens do rio Tâmisa, longe do tráfego e ao lado de muitos outros corredores.

O comentário da sede do Wings for Life certamente acrescenta uma sensação de ocasião, por isso parece que você faz parte de algo muito maior - e você faz.

O Philips A7306 lidou perfeitamente com o suor e o pó do caminho de terra graças à sua classificação de proteção IP57, enquanto o bom ajuste garantiu uma ótima qualidade de som também na corrida.

Depois de 30 minutos, o carro de perseguição parte. Este é o elemento único do Wings for Life - não há distância fixa. Quando o carro de perseguição o pega, sua corrida termina - e já tínhamos percorrido cerca de 6 km antes de começar.

Foi quando a corrida realmente começou, estava ficando mais quente e estávamos começando a sentir o esforço um pouco mais. Isso também é quando outra característica do Philips A7306 vem a calhar: ele tem um sensor de freqüência cardíaca embutido.

Através do aplicativo Philips Headphone, tínhamos ligado isto antes da corrida, e agora um toque no fone de ouvido leria nosso batimento cardíaco. Esta é uma ótima maneira de verificar o quanto seu corpo pensa que está correndo e é ideal se o objetivo for correr dentro de determinadas faixas de freqüência cardíaca, ou zonas.

Relatando um ritmo cardíaco de 160bpm, decidimos diminuir um pouco o ritmo e baixar um pouco o ritmo para o que pensávamos que seria a segunda metade da corrida.

Antes de iniciar a corrida, tínhamos usado o site Wings for Life para definir uma meta, que pensávamos que seria cerca de 10 km antes que o carro perseguidor nos pegasse. Mas os quilômetros se afastaram e essa segunda metade foi na verdade a terceira metade do meio.

Com uma ótima playlist empurrando músicas através dos fones de ouvido Philips A7306, nos mantivemos à frente do carro de perseguição por cerca de 30 minutos a mais do que esperávamos. Tínhamos cruzado Hampton Court Bridge, Kingston Bridge e ainda estávamos indo.

Foi com algum alívio que o anúncio chegou ao fim da corrida, colocando quase 16 km no tabuleiro.

Foi ótimo fazer parte de algo como a Wings for Life Global Run, ser um dos 160.000 corredores em 165 países, arrecadando 4,9 milhões de euros para a pesquisa da medula espinhal. E foi ótimo correr com os fones de ouvido Philips A7306.