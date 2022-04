Asas de Correr pela Vida? Aqui estão 7 dicas e truques para ajudar você a terminar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Wings for Life se descreve como uma Corrida Mundial, projetada para atrair participantes de todo o mundo para correr a corrida em seus próprios termos.

Isso é diferente de correr um 10k ou uma maratona em frente às multidões - e com 8 de maio, dia da corrida, não muito longe, você estará pensando no que vai fazer no dia da corrida.

Reunimos algumas dicas e truques para ajudá-lo a tirar o melhor partido do dia e ajudá-lo a ficar à frente do Catcher Car.

Em Wings for Life, não há linha de partida, apenas uma hora de partida. O Catcher Carro - que é como uma linha de chegada em movimento - sai 30 minutos após a hora de partida. Uma vez que o Catcher Carro passa por você, sua corrida termina.

O objetivo, portanto, como corredor, é ficar à frente do Catcher Car e colocar tantas milhas quanto você puder - ou quantas você quiser.

Confira a calculadora de objetivos: Um ótimo lugar para começar está no site Wings for Life. Há uma útil calculadora de objetivo, que ao contrário de uma calculadora de corrida tradicional levará em conta o Catcher Car. Você pode colocar no tempo, distância ou ritmo que você acha que vai querer apontar, e ela calculará o resto. Confortável corrida às 6:07min/km? Você poderá percorrer 15 km antes que o Catcher Car chegue até você. Use esta ferramenta para ter uma boa idéia do que você está tentando alcançar no dia da corrida.

Lembre-se de seu descanso: Espero que você tenha feito algum treinamento. À medida que nos aproximamos do dia da corrida, é a maior parte do seu treinamento que você já fez que vai pagar dividendos - mas é inútil sem descanso. Você quer descansar bem antes do dia da corrida, ter uma boa noite de sono e lembrar-se de voltar a treinar com calma nos dias que antecedem o evento.

Planeje sua estratégia nutricional: A nutrição começa antes de uma corrida e termina depois dela - incluindo qualquer coisa que você possa querer consumir no caminho. Como este é um evento individual, não há bebidas fornecidas, então você terá que fornecer a sua própria. A menos que você esteja planejando correr um longo caminho - neste caso você provavelmente sabe o que está fazendo - é provável que você só precise tomar um pouco de água. Agora é uma boa hora para se acostumar a carregar essa garrafa e ver o quão confortável você está bebendo na corrida.

Pegue alguns fones de ouvido esportivos: Há muitas pesquisas mostrando que música animada pode trazer benefícios, elevando seu humor e impulsionando o desempenho esportivo. Fones de ouvido específicos para esportes, como os da linha Philips Go, atenderão às exigências de seu exercício, ao mesmo tempo em que soarão ótimos. A linha inclui os fones de ouvido sem fio Philips Go True (TAA7306), fones de ouvido Bluetooth Bone Conduction (TAA6606), fones de ouvido sem fio (TAA4216), fones de ouvido sem fio In-ear Sports (TAA5205) e fones de ouvido sem fio In-ear Sports (TAA4205).

Encontre você mesmo uma lista de reprodução em andamento: Combinar música de ritmo elevado com seu ritmo cardíaco elevado pode ajudar a motivá-lo e distraí-lo do esforço e com ótimos fones de ouvido você precisa de uma ótima playlist. Dance, metal - o que quer que seja que o leve - pré-carregue seu telefone para fazer seus fones de ouvido Philips Go cantar - e o faça passar por cima da linha.

Recrute um amigo: Se você estiver lutando por motivação, recrute um amigo para correr com você. Apenas ter alguém lá pode ajudá-lo a ir mais longe ou mais rápido, ou dar-lhe alguém para persegui-lo - e no final, você tem alguém com quem conversar sobre sua performance na corrida.

Lembre-se de se divertir: A melhor coisa sobre a corrida Wings for Life é que você pode correr tanto ou tão pouco quanto quiser. Sua corrida só dura enquanto você estiver à frente do Catcher Car - mas lembre-se que você está lá fora para se divertir, desafiar a si mesmo, levantar algum dinheiro - se você der tudo de si e for gasto, então pelo menos você pode caminhar para casa ouvindo sua música.