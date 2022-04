Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Philips está oferecendo entrada gratuita para o Wings for Life World Run na compra de fones de ouvido Philips Go selecionados.

Qualquer pessoa pode participar do evento global correndo em um local de sua escolha usando o aplicativo oficial para smartphone Wings for Life, ou com outras pessoas em uma das muitas corridas organizadas realizadas em todo o mundo.

Todos ao redor do mundo começam ao mesmo tempo, às 12h BST de 8 de maio de 2022, e correm o mais longe possível enquanto são perseguidos por um "Catcher Car" virtual. Uma vez alcançado, a distância é registrada e quando todos os participantes são alcançados, os vencedores finais são decididos.

No entanto, não é apenas para diversão ou jogo, 100 por cento da taxa de inscrição de cada participante vai para a pesquisa da medula espinhal para ajudar a encontrar uma cura para lesões na medula espinhal. E é aí que entra a Philips.

Como patrocinador principal da World Run, a Philips fornecerá um voucher para entrada na corrida com cada produto de apoio adquirido.

Os produtos compatíveis incluem os fones de ouvido esportivos sem fio Philips Go True (TAA7306), fones de ouvido Bluetooth de condução óssea (TAA6606), fones de ouvido esportivos sem fio (TAA4216), fones de ouvido esportivos sem fio intra-auriculares (TAA5205) e fones de ouvido esportivos sem fio intra-auriculares (TAA4205).

A promoção vai até 6 de maio de 2022 com todos os detalhes e como se inscrever aqui .

Boa sorte!