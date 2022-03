Por que os fones de ouvido Philips Go são perfeitos para esportes e exercícios

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não existe um tamanho único quando se trata de encontrar os fones de ouvido certos para usar durante os treinos e exercícios. O que funciona para você pode ser algo completamente diferente da norma. Uma empresa sabe disso e também sabe que nem todo mundo quer gastar centenas em fones de ouvido ou fones de ouvido que serão maltratados na academia ou nas trilhas em condições climáticas extremas.

A Philips viu uma lacuna no mercado aqui e queria trazer sua combinação de tecnologia avançada, design de qualidade e qualidade de som para os fones de ouvido esportivos.

Para atender a diferentes pessoas, a Philips tem três produtos, cada um com sua própria visão única de fornecer suas músicas favoritas. Portanto, se você está treinando sozinho, em grupo - ou participando de um evento como a corrida global Wings for Life que a Philips está patrocinando este ano - você pode fazê-lo e obter um excelente áudio enquanto o faz.

Os verdadeiros botões sem fio tornaram-se os fones de ouvido para a maioria das pessoas, mas muitos deles não são exatamente ideais para se movimentar muito. Com os mais recentes fones de ouvido esportivos TWS da Philips, você obtém um gancho embutido que os prende seus ouvidos, de modo que não importa o quanto você esteja saltando para cima e para baixo, ou a rapidez com que você muda de direção, eles permanecerão colados aos seus ouvidos.

Eles são destacáveis e intercambiáveis também. Os botões são fornecidos com ganchos grandes de cores diferentes, além de ganchos menores que abraçam o interior da orelha, se você preferir não tê-lo pendurado na parte superior da orelha. Útil se você estiver usando óculos.

Isso também não é tudo. Os fones de ouvido possuem um monitor de frequência cardíaca integrado, para que possa medir a intensidade de sua atividade, e é compatível com aplicativos populares de rastreamento de terceiros.

Claro, com qualquer treino duro vem o suor, o que pode levar a bactérias. E assim a Philips incorporou um sistema de luz de limpeza UV no estojo de carregamento. Isso significa que você pode ter certeza de que seus botões permanecem limpos mesmo após as sessões mais exigentes. Adicione isso à resistência à água e poeira IP57 e você terá um par de botões bem equipados para lidar com todas as suas atividades.

Nos últimos dois anos, vimos os fones de ouvido de condução óssea se tornarem populares entre os corredores. Esses fones de ouvido corrigem alguns pontos de dor com os quais você precisa lidar com os ouvidos comuns.

Em primeiro lugar, nem todo mundo gosta da sensação de ter algo enfiado no canal auditivo, especialmente quando corre. Às vezes, eles podem levar a um sentimento de pressão que não é muito confortável.

Em segundo lugar - e mais importante - eles geralmente bloqueiam o ruído ao seu redor. Às vezes é bom ouvir a natureza ao seu redor, especialmente durante as trilhas. Mas também do ponto de vista da segurança, ao correr ao longo das estradas, é muito melhor estar atento aos ruídos do tráfego. Esses fones de ouvido de condução óssea da linha Philips Go garantem que você possa ouvir sua música e ouvir qualquer carro vindo atrás de você.

Eles não entram em seus ouvidos e - em vez disso - ficam fora de seus ouvidos e usam um sistema acústico de condução óssea para fornecer som. Além disso, com classificação IP67, eles sobreviverão no verão quando houver suor escorrendo por você e podem sobreviver na chuva. Além disso, com até 9 horas de reprodução, você deve descobrir que eles podem continuar durante suas sessões mais longas.

Se o som grande é mais o seu negócio, há outra opção completamente diferente das outras duas: fones de ouvido esportivos sem fio Philips. Estes têm grandes drivers, e um som tão grande, e ficam sobre seus ouvidos, e não dentro deles.

Com drivers de 40 mm, você obtém muitos graves, enquanto o design fechado significa que você não incomoda outras pessoas com sua música na academia. Também ajuda a eliminar um pouco do ruído ao seu redor.

Eles são Bluetooth, mas também possuem uma porta de 3,5 mm para que você possa conectá-los ao seu player de música preferido com um cabo, se preferir. Isso também significa que você pode continuar usando-os mesmo que a bateria acabe - o que não acontece com frequência, graças à entrega de 35 horas de reprodução.

É claro que, com os ouvidos, o suor pode ser um problema, mas a Philips sabia disso ao projetar os fones de ouvido e, portanto, construiu as almofadas com gel de resfriamento dentro delas e as tornou laváveis e removíveis. Você pode simplesmente retirá-los e limpá-los sempre que quiser. Eles são compactos, dobráveis e leves, tão fáceis de transportar.

Além do mais, eles são extremamente acessíveis.

Portanto, se você deseja fones de ouvido, fones de ouvido ou qualquer outra coisa, a linha Philips Go tem a variedade para atender às necessidades da maioria das pessoas.