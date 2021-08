A Philips lança fones de ouvido Fidelio T1 TWS com ANC, bateria de longa duração e drivers grandes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Philips anunciou um novo produto em sua linha de produtos premium Fidelio. O novo Fidelio T1 é um par de fones de ouvido TWS (true wireless) equipados com ANC.

A leitura da lista de especificações revela que este novo par de fones de ouvido intra-auriculares Fidelio oferecerá praticamente tudo o que você deseja em um par de botões de alta capacidade.

O som é conduzido por um par de drivers de 10 mm. A Philips descreve seu "som característico do Fidelio" como rico e detalhado, com graves profundos que também são precisos, além de frequências médias quentes e muitos detalhes.

Para melhorar a experiência de audição, há também o cancelamento de ruído híbrido. Isso significa que eles combinam o cancelamento de ruído passivo efetivo com ANC (cancelamento de ruído ativo), para mergulhar você em sua música e bloquear nosso ruído externo indesejado.

Isso é ajudado pela inclusão de vários tamanhos e materiais de ponta. Eles são fornecidos com pontas de orelha de silicone e espuma Comply, para garantir que você obtenha um encaixe confortável e seguro que funcione para seus ouvidos.

A duração da bateria também parece impressionante, com até 9 horas de audição fora do case e 25 horas extras fornecidas no case para um total de 34 horas de audição. E isso com o ANC ativado. A bateria pode durar ainda mais com ela desligada.

O suporte para Bluetooth 5.2 e LDAC significa que a tecnologia sem fio mais recente é fornecida e garante que você possa obter áudio de alta resolução de dispositivos e superfícies de música compatíveis.

Eles também apresentam suporte ao Google Fast Pair, o que significa que você obtém fácil conexão com um toque e emparelhamento com telefones Android, e o dispositivo é então vinculado à sua conta do Google para fácil acesso a partir de outros dispositivos Android ou Chrome OS.

Existem sensores IR para detectar quando eles estão em seus ouvidos, então eles pausam a música quando removidos, mas você também pode usar cada botão independentemente, o que é muito útil para chamadas.

Os botões Fidelio T1 da Philips têm acabamento em painel de metal escovado, são IPX4 resistentes a respingos e estão disponíveis nas cores preta e prata. Nenhum preço foi anunciado ainda, mas se eles forem parecidos com os fones de ouvido Fidelio L3 , eles terão um preço razoável pelo que oferecem.