Cinco razões pelas quais amamos o Philips Fidelio L3

(Pocket-lint) - O mercado de fones de ouvido premium está esquentando, e uma das marcas que está tentando estabelecer uma presença maior neste espaço é a Philips, com seus produtos de áudio Fidelio de última geração.

Incluído em seus lançamentos recentes, está o Fidelio L3, um luxuoso par de fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído.

Uma das primeiras coisas que notamos quando colocamos os fones de ouvido L3 pela primeira vez foi o conforto proporcionado pelo design e materiais. Eles são realmente adoráveis de usar, e muito disso se resume aos materiais usados.

Por exemplo, a faixa de cabeça - com seu amortecimento macio na parte inferior - é envolta em couro Miurhead premium. Este é um curtume na Escócia que está aberto desde o século 19, não apenas com uma abordagem meticulosa de acabamento e qualidade, mas também com carbono positivo.

Este couro em particular é chamado de couro Cairngorn e tem um acabamento fosco e granulado distinto. É lindo de se ver e sentir.

Em seguida, as latas são acolchoadas com uma almofada de espuma viscoelástica macia para garantir que não haja pressão desnecessária nas orelhas ou nas laterais da cabeça. Você pode usá-los por longos períodos sem sentir nenhum desconforto.

Com sua estrutura de alumínio com acabamento fosco e protetores de ouvido pretos foscos, a aparência geral é de qualidade e sutileza. Isso significa que eles têm uma boa aparência e se sentem muito bem. Além disso, eles se dobram facilmente para armazenamento em seu estojo compacto. Perfeito para portabilidade.

A lista de especificações do Fidelio parece a lista de verificação perfeita das tecnologias de fone de ouvido, especialmente quando se trata de som. A música chega aos seus ouvidos por um par de drivers de 40 mm personalizados.

Eles são criados usando um design de três camadas com materiais projetados para oferecer excelentes níveis de graves profundos com resposta rápida para controle rígido, garantindo que o espaço atrás do driver forneça espaço suficiente para o fluxo de ar. O resultado final é um áudio de qualidade com a assinatura sonora de Fidelio.

Isso significa ótimos níveis de graves que são bem controlados, mas sem sobrecarregar. Você ainda consegue a presença oferecida pelos médios e as sutilezas da música de fundo. Além disso, os vocais e os agudos são nítidos e limpos. Ao todo, é um equilíbrio geral muito bom. Isso torna extremamente agradável ouvir todas as suas faixas favoritas novamente.

Mas isso não é tudo. O Fidelio L3 é certificado de alta resolução. Portanto, se você se conectar a um telefone Android com suporte aptX HD, você obterá áudio de alta qualidade sem fio. Além disso, você pode conectar um cabo ao seu equipamento de áudio doméstico e obter áudio de alta resolução dessa forma.

Os sons fornecidos pelos fones de ouvido são excelentes, mas o par Fidelio também lida bem com sons e ruídos externos. Ele usa microfones externos e internos para filtrar o ruído com seu sistema híbrido de cancelamento de ruído. Coloque os fones de ouvido na cabeça, toque sua música favorita e você ficará imerso nas suas músicas.

Se você está trabalhando em casa - e compartilhando o espaço com outras pessoas - é muito útil poder se bloquear em uma música como esta. Ou, se estiver indo para o trabalho, você pode bloquear os ruídos dos motores.

Isso é ainda auxiliado pelo cancelamento passivo de ruído, obtido por meio do design de parte traseira fechada da Philips e do acolchoamento. E, na verdade, é um diferencial importante em relação a outros fones de ouvido ANC, porque bloqueia com mais eficácia as frequências mais altas contra as quais o ANC não é tão eficaz.

Para os momentos em que você deseja estar mais ciente do que está ao seu redor, você pode habilitar o Modo de Consciência que usa os microfones externos para entregar os sons externos aos drivers para que você possa ouvir o que está acontecendo. Particularmente útil se você estiver ouvindo anúncios em uma estação de trem ou portão de aeroporto.

Não é apenas em som, conforto e cancelamento de ruído que as latas da Philips oferecem. A duração da bateria também é muito forte. Com ANC habilitado, eles podem ir até 32 horas antes de precisarem se conectar para uma recarga. Se o ANC estiver desligado, eles podem durar ainda mais - até 38 horas.

Coloque isso em termos de uma hora de deslocamento para o trabalho em uma semana de trabalho típica, e isso significa três semanas inteiras de escuta antes de precisar conectá-los novamente para carregar.

Além do mais, usando USB Type-C, eles também possuem carregamento rápido. Apenas 15 minutos plugados são suficientes para seis horas de escuta. Isso significa que, se você perceber de manhã que se esqueceu de conectá-los, poderá colocá-los no carregador enquanto se prepara para sair de casa e ter carga suficiente para o resto do dia.

Para usuários de telefones Android, há uma conveniência extra aqui que nem todos os fabricantes de fones de ouvido oferecem, o Android Fast Pair. Essencialmente, assim que você colocar os fones de ouvido no modo de emparelhamento, uma janela pop-up aparecerá na tela com uma imagem dos fones de ouvido, basta tocar para conectá-los.

Além do mais, por causa disso, eles estão vinculados à sua conta do Google para acesso a partir de outros dispositivos Android e Chromebooks compatíveis.

Eles também possuem controles de toque convenientes nas laterais, permitindo que você controle facilmente o volume da música e pule para a frente e para trás, ou reproduza e pause a música simplesmente deslizando o dedo. Assim, deslizar para cima ou para baixo ajusta o volume e deslizar para trás ou para a frente pula as faixas.

Então aí está. Um ótimo par de fones de ouvido premium com estilo, conforto, ótimo som e recursos de ponta.