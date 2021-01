Philips lança quatro novos designs de fones de ouvido esportivos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Philips lançou quatro novos fones de ouvido sem fio para exercícios. Cada conjunto de fones de ouvido é diferente em design e, portanto, a quem se destina.

Todos os fones de ouvido Bluetooth 5.0 estão disponíveis em meados de 2021 e, como você esperaria, são estanques - então OK para uma breve imersão na água - e à prova de suor.

Há um aplicativo de fone de ouvido dedicado para os dispositivos, mas todos funcionam com o Google Assistant e o Siri da Apple, dependendo de sua preferência.

Em primeiro lugar, existem alguns fones de ouvido sem fio verdadeiros (A7306) com grandes drivers de 9 mm e seis horas de bateria com uma única carga. Eles também possuem cancelamento passivo de ruído, enquanto a maleta de transporte carrega 18 horas extras de carga. Além do mais, eles também têm monitoramento de frequência cardíaca integrado, compatível com vários aplicativos.

Os A6606 são fones de ouvido de condução óssea com fita para o pescoço para uso onde é essencial ser capaz de ouvir o que está acontecendo ao seu redor. Eles são destinados principalmente para ciclistas - embora não achemos que andar de bicicleta com fones de ouvido seja uma boa ideia - pois eles têm luzes LED brilhantes na parte traseira dos fones de ouvido como um recurso de segurança.

Depois, há alguns fones de ouvido leves, com drivers de 40 mm e uma bateria decente de 25 horas. As mangas de tecido ao redor dos fones de ouvido são removíveis e laváveis.

Finalmente, o A3206 tem um design de fita para o pescoço e os fones de ouvido apresentam pontas em forma de asa intercambiáveis, enquanto os ganchos garantem que fiquem presos.

Escrito por Dan Grabham.