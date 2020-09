Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Philips está expandindo bastante sua gama de fones de ouvido na Europa, com dispositivos de cancelamento de ruído ativo disponíveis em todas as categorias.

Apresentado pela TP Vision, a empresa-mãe da marca Philips TV & Sound no Reino Unido e na Europa, os fones de ouvido incluem o Philips Fidelio L3 premium - fones de ouvido sem fio com recursos de áudio de última geração.

Além disso, existem dois pares de fones de ouvido sem fio verdadeiros - o T5505 e o T8505 - além do H9505 sobre as orelhas. Todos eles serão lançados no último trimestre de 2020.

Os fones de ouvido sem fio Philips Fidelio L3 são os melhores da empresa - carregando o nome Fidelio, que é sinônimo de sua história audiófila.

Eles vêm com drivers de neodímio de 40 mm (um em cada orelha) e combinam o cancelamento de ruído ativo com o isolamento de ruído passivo. Quatro microfones capturam o som ambiente externo, que é então neutralizado pelo processamento interno para abafá-lo sem afetar a musicalidade ou o tempo.

Bluetooth 5.0 está a bordo, com decodificação aptX HD para recepção de áudio sem perdas. A reprodução de áudio de alta resolução real também é possível por meio de um cabo de áudio incluído.

O fone de ouvido é coberto com couro sustentável Muirhead. Os fones de ouvido também são revestidos de couro.

Eles oferecem 35 horas de reprodução de música com uma única carga - 30 horas com ANC ligado. O carregamento rápido permite seis horas de uso após apenas 15 minutos de carregamento.

Eles terão o preço de £ 299,99 (€ 349,99).

Assim como o Fidelio L3, os fones de ouvido Philips H9505 são sem fio e oferecem cancelamento de ruído ativo, mas são voltados para os mais atentos ao orçamento.

Eles também vêm com drivers de neodímio de 40 mm e são capazes de reproduzir som de alta resolução de até 24 bits / 96 kHz.

A conectividade Bluetooth 5.0 é acoplada ao Google Fast Pair para Android, mas são igualmente adequados para uso em iOS. Tanto o Google Assistant quanto o Siri são compatíveis.

A duração da bateria é estimada em até 20 horas de reprodução, com 15 minutos de carga dando uma hora.

Eles estarão disponíveis a partir de novembro, ao preço de £ 249,99 (€ 249,99).

Ambos Philips T8505 e T5505 são os primeiros fones de ouvido sem fio verdadeiros da marca que vêm com cancelamento de ruído ativo.

O T8505 é o um pouco mais premium dos dois, vindo com drivers de neodímio de 13 mm e até seis horas de reprodução. Seu estojo de carregamento carrega 18 horas adicionais de carga.

Uma hora de reprodução é possível com apenas 15 minutos de carga.

O T5505 vem com drivers de neodímio de 8 mm e cinco horas de reprodução. O caso deles carrega 15 horas adicionais de carga. Novamente, 15 minutos de chargetime proporcionarão uma hora de reprodução.

Ambos os pares verdadeiros sem fio estarão disponíveis em preto a partir de outubro. Ambos são classificados como IPX4 para proteção contra respingos e suor.

Os preços dos verdadeiros modelos sem fio ainda não foram revelados.

Escrito por Rik Henderson.