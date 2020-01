Auscultadores sem fios verdadeiros Philips ST702 lideram a gama de desportos 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Philips anunciou três pares de fones de ouvido para 2020 projetados para uso esportivo e fitness.

Na liderança estão os fones de ouvido sem fio Philips ST702. À prova dágua e à prova de suor, eles foram vistos pela primeira vez em forma de conceito na IFA 2019, mas agora são uma proposta completa do consumidor.

Eles vêm com seis horas de tempo de reprodução propriamente dito, com até 18 horas de duração da bateria no total, graças ao estojo de carregamento tubular.

O carregamento rápido também oferece uma hora e meia de uso em apenas 15 minutos.

Além disso, o estojo funciona como limpador para cada fone de ouvido, pois eles podem ser limpos com UV dentro de cada vez que você os armazena.

Cada botão utiliza um driver acústico de neodímio de 6 mm e possui controles de toque na parte externa para músicas e chamadas.

O Philips SH402 nas orelhas vem com 20 horas de reprodução com uma única carga e possui fones de ouvido frios e removíveis que podem ser limpos, basta executá-los com um toque.

Eles também são resistentes ao suor e à água, enquanto a bateria também possui recursos de carga rápida - com 10 minutos de carga fornecendo duas horas de reprodução.

Finalmente, os fones de ouvido Philips SN503 são o par sem fio da faixa de pescoço da marca.

Como os ST702, eles vêm com seis horas de tempo de reprodução, drivers de 6 mm e impermeabilização de água e suor.

Aguardamos preços e disponibilidade, mas esperamos vê-los em breve.