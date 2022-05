Corsair agora tem fones de ouvido com som surround mais acessíveis para escolher

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Corsair já tem uma seleção de excelentes fones de ouvido para PC, incluindo o Virtuoso XT e o HS80, mas agora a empresa está acrescentando mais à sua linha de produtos.

A empresa revelou o Corsair HS65 Surround, um fone de ouvido leve que parece ser uma versão mais acessível do HS80. Corsair diz que este modelo ostenta espuma de memória de pelúcia para conforto superior e uma construção reforçada de alumínio durável também.

O Corsair HS65 apresenta mais interessante a tecnologia SoundID Sonarworks, que supostamente oferece uma experiência de áudio personalizada através de perfis de áudio calibrados por personalidade. Esse som vem através de drivers de áudio de neodímio de 50mm ajustados sob medida, portanto, certamente deve ter muito ponche.

Diz-se que este fone de ouvido é "excepcionalmente" leve, a fim de facilitar o uso durante todo o dia e toda a noite. Perfeito para quem trabalha em casa e depois joga à noite também. A promessa de tecidos macios e espuma de pelúcia, amortecimento de memória, só deve ajudar a suportar esse conforto.

O HS65 se conecta através de 3,5mm ou por um adaptador USB no PC. Usando esse adaptador você obtém o som surround Dolby Audio 7.1 no PC, que é onde você obterá o melhor áudio para seus jogos favoritos de PC. Você também pode obter áudio em alta resolução 24bit/96kHz usando este adaptador. Mas a conexão de 3,5mm significa que você também pode usá-lo em modo estéreo no PlayStation 5/PS4, Xbox Series X | S, Switch, mobile, e muito mais.

O Corsair HS65 une vários outros fones de ouvido acessíveis da Corsair, incluindo o HS55 surround e o HS55 Stereo também.

Escrito por Adrian Willings.