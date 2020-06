Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

À medida que os verdadeiros fones de ouvido sem fio se tornam cada vez mais populares, a Panasonic é o próximo grande nome a acrescentar seus esforços ao tipo de produto: os fones de ouvido RZ-S500W e RZ-S300W representam a primeira vez que a marca lança verdadeiros botões sem fio.

A atração principal, a RZ-S500W, vem com tecnologia de cancelamento de ruído para ajudar a silenciar o mundo exterior. Enquanto isso, o RZ-S300W não oferece esse recurso - ajudando-o a atingir um design menor e um preço mais baixo.

Projetado para todas as suas necessidades de áudio - seja de escuta ou de chamadas -, os dois produtos de fones de ouvido sem fio oferecem microfones MEMS integrados, o que ajuda a suprimir o ruído do vento, garantindo um som mais nítido. O S300W também inclui tecnologia de formação de feixe para isolar sua voz, ajudando qualquer ouvinte do outro lado da chamada a ouvi-lo mais claramente (algo que a Bose oferece com seus 700 fones de ouvido ).

Os controles de toque físico existem nos fones de ouvido esquerdo e direito dos dois modelos. Há também à prova de respingos equivalente a IPX4, garantindo adequação para todas as ocasiões - independentemente do clima.

Seja você um usuário da Apple ou Android, o RZ-S500W e o RZ-S300W funcionam bem com o Siri e o Google Assistant, caso deseje ativar o controle de voz. O Alexa da Amazon não está disponível no lançamento - mas está chegando "ainda nesta primavera", diz a Panasonic.

O S500W possui alguma semelhança com os fones de ouvido Technics EAH-AZ70W , lançados na CES 2020 , e que a Panasonic detém a licença de produção. Portanto, espere similar, embora com o ajuste específico da Technics.

O RZ-S500W está disponível em preto ou branco, com preço de £ 169. O RZ-S300W está disponível em preto, branco ou verde, com preço de £ 109.