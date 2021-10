Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Palm está de volta, novamente .

Depois de lançar o minúsculo Palm Phone em 2019, a Palm está anunciando seu próximo novo produto. Mas não é um telefone. É um par de fones de ouvido sem fio verdadeiros. Chamados de Palm Buds Pro, eles estão disponíveis para encomenda a partir de 26 de outubro de 2021 por US $ 99 nos Estados Unidos. Eventualmente, eles vão custar $ 129 após o período de encomenda.

O fabricante não é a TCL, que fez o Palm Phone, mas sim "Palm ... com suporte de fornecedores sediados fora da China", de acordo com o Palm Ventures Group. A empresa disse em uma página de perguntas frequentes que sua liderança inclui “os designers do Beats by Dre e os fones de ouvido mais populares da Samsung”.

O Palm Buds Pro apresenta cancelamento de ruído e modos de transparência, drivers de 10 milímetros, resistência IPX4 à água e suor e três microfones em cada fone de ouvido com capacidade de cancelamento de ruído ambiental. A vida útil da bateria é avaliada em até 4,5 horas quando o cancelamento de ruído ativo está habilitado (desligá-lo pode estender a vida útil para 5,5 horas). Com o estojo de carregamento incluído, você pode esperar "mais de 24 horas" de reprodução total.

As pré-encomendas agora estão abertas nos Estados Unidos, Canadá e México no site da Palm . Os fones de ouvido começarão a ser vendidos no início de novembro. Há também um acessório de capa de silicone disponível para encomenda em Shadow Black, Rose Pink e Navy Blue. O caso é de $ 15 durante o período de pré-encomenda. Depois disso, custará US $ 25.