Palm está prestes a lançar seu primeiro novo produto em três anos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Palm acessou o Twitter para divulgar o anúncio de um novo produto, previsto para ocorrer no dia 26 de outubro. Infelizmente, para os fãs de longa data do Palm, não recomendamos colocar suas esperanças muito alto.

Olhando para o teaser tweet - que diz "Prepare-se #PalmCrew! Temos algo especial em que estamos trabalhando para você" - parece que a Palm pode estar carimbando o logotipo de sua marca em um par de fones de ouvido sem fio.

As silhuetas desfocadas contra uma luz de fundo colorida se parecem muito com os botões TWS estilo AirPods clássicos, completos com a haste externa e uma ponta de silicone que vai na orelha.

Se a imagem é realmente o que parece, pode ser apenas esfregar o sal na ferida para aqueles amantes do Palm antigos que ainda podem estar esperando por algo mais parecido com os modelos Treo e Palm Pre do passado.

A Palm voltou ao mercado como uma pequena fabricante de telefones em 2018, oferecendo um dispositivo muito, muito menor do que um smartphone tradicional e que poderia funcionar como um backup.

A ideia era que você pudesse colocá-lo no bolso quando saísse para correr ou se quisesse ficar longe do smartphone principal, mas ainda assim pudesse ser contatado pelo mesmo número.

Desde então, tem estado relativamente silencioso e não o acompanhou com um modelo refinado e melhor. Agora, em vez disso, parece que a empresa está entrando no crescente mercado de TWS.